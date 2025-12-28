14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, manevi değeri yüksek, el işçiliği özel bir tasarımdır.
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|Stok Kodu:
|MS242
|Metaryel:
|14 Ayar Altın
|Boyut:
|20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kırmızı Akik Taşı
|Ağırlık:
|18-19 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Mührü Süleyman
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, İslam tarihinde derin anlamlar taşıyan Mührü Süleyman sembolü ile, doğal kırmızı akik taşı ve 14 ayar altının ihtişamını bir araya getiren özel bir tasarımdır. Tamamı elde kazıma tekniğiyle hazırlanan bu yüzük, estetik zarafetin yanında güçlü bir maneviyat da sunar.
Kırmızı akik taşı, tarih boyunca cesaret, güç ve koruma taşı olarak kabul edilmiştir.
Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur
Kişiye cesaret, özgüven ve kararlılık kazandırır
Stresi azaltarak ruhsal denge sağlar
Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olduğuna inanılır
Fiziksel ve ruhsal canlılığı destekler
Akik taşının kullanılmasının faziletine dair rivayetler, bu taşı İslam kültüründe ayrıcalıklı kılmaktadır.
Mührü Süleyman, Hz. Süleyman’a (a.s.) nispet edilen; koruma, hikmet, adalet ve ilahi kudret sembolüdür. Yüzyıllardır güçlü bir manevi işaret olarak kabul edilmiştir.
Kişiyi nazar ve olumsuzluklardan koruduğuna inanılır
Manevi güç ve metanet kazandırır
Duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan sembollerdendir
Ruhsal farkındalığı ve iç huzuru destekler
14 ayar altın, dayanıklılığı ve değerli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Yüzük üzerindeki elde kazıma Mührü Süleyman motifi, ustalıkla işlenmiş olup her ürünü benzersiz kılar.
Manevi sembollere önem verenler
Altın ve doğal taşın değerini bilenler
El işçiliği özel tasarımları tercih edenler
Anlamlı ve prestijli bir hediye arayanlar
14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; inanç, güç ve estetiğin bir arada sunulduğu özel bir semboldür.