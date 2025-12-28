Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük

14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, İslam tarihinde derin anlamlar taşıyan Mührü Süleyman sembolü ile, doğal kırmızı akik taşı ve 14 ayar altının ihtişamını bir araya getiren özel bir tasarımdır. Tamamı elde kazıma tekniğiyle hazırlanan bu yüzük, estetik zarafetin yanında güçlü bir maneviyat da sunar.

🔸 Kırmızı Akik Taşının Faydaları

Kırmızı akik taşı, tarih boyunca cesaret, güç ve koruma taşı olarak kabul edilmiştir.

Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur

Kişiye cesaret, özgüven ve kararlılık kazandırır

Stresi azaltarak ruhsal denge sağlar

Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olduğuna inanılır

Fiziksel ve ruhsal canlılığı destekler

Akik taşının kullanılmasının faziletine dair rivayetler, bu taşı İslam kültüründe ayrıcalıklı kılmaktadır.

🔸 Mührü Süleyman Sembolünün Anlamı ve Faziletleri

Mührü Süleyman, Hz. Süleyman’a (a.s.) nispet edilen; koruma, hikmet, adalet ve ilahi kudret sembolüdür. Yüzyıllardır güçlü bir manevi işaret olarak kabul edilmiştir.

Kişiyi nazar ve olumsuzluklardan koruduğuna inanılır

Manevi güç ve metanet kazandırır

Duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan sembollerdendir

Ruhsal farkındalığı ve iç huzuru destekler

🔸 14 Ayar Altın ve Elde Kazıma İşçilik

14 ayar altın, dayanıklılığı ve değerli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Yüzük üzerindeki elde kazıma Mührü Süleyman motifi, ustalıkla işlenmiş olup her ürünü benzersiz kılar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Manevi sembollere önem verenler

Altın ve doğal taşın değerini bilenler

El işçiliği özel tasarımları tercih edenler

Anlamlı ve prestijli bir hediye arayanlar

14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; inanç, güç ve estetiğin bir arada sunulduğu özel bir semboldür.