Sultanit (ZULTANİTE)

Zultanit 1980 'ler de bulunan ve yavaş, yavaş popüleritesi artan, son 10 yıldır ise değeri iyice anlaşılan, Dünya da yalnızca ülkemizin Muğla, Milas bölgesinde çıkan mükemmel karaktere sahip Mücevher taşıdır. Zultanit taşı başlıktan da anlaşılacağı üzre, Şaşırtıcı şekilde doğal olarak Renk değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği daha değerli olmasına ve rağbet görmesine sebeptir. Mohs sertlik skalasına göre 6,5 -7 sertlik derecesiyle, yüzde yüz doğal haliyle kullanaılabilen nadir bulunan taşlardan biridir. Işığa göre renk değiştiren Zultanite genellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür. 1980 'ler de bulunan ve yavaş, yavaş popüleritesi artan, son 10 yıldır ise değeri iyice anlaşılan, Dünya da yalnızca ülkemizin Muğla, Milas bölgesinde çıkan mükemmel karaktere sahip Mücevher taşıdır.başlıktan da anlaşılacağı üzre, Şaşırtıcı şekilde doğal olarak Renk değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği daha değerli olmasına ve rağbet görmesine sebeptir. Mohs sertlik skalasına göre 6,5 -7 sertlik derecesiyle, yüzde yüz doğal haliyle kullanaılabilen nadir bulunan taşlardan biridir. Işığa göre renk değiştirengenellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür.