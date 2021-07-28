YAKUT TAŞI?

Yakut Taşının Özelikleri ;

Hem Büyülü, Hem de Nadide!

Çok sert ve erime noktası 2050°C olan değerli bir taştır. Sertliği elmastan sonra en fazla olan ve ultraviyole ışınlarını yansıtmadan ileten bir özelliği olmasından ötürü ilk olarak lazer yapımında kullanılmıştır.

Çok nadir olarak bulunan bu taş en çok Burma’da sonrasında ise Afganistan, Tanzanya, Hindistan, Kamboçya gibi ülkelerde çıkarılmaktadır. En değerli ve kaliteli olanı ise Burma Yakutu denilen tipidir. Güvercin kanı denilen bir kırmızısı ışık altında bellidir ve en değerlilerindendir. Ona bu kırmızı rengi veren içerdiği krom elementindendir. Divan edebiyatına ve mazmunlara konu olan "Yakut-ı Gürgani” dir. Bu güneş ışınlarının en dik vurduğu yerlerde çıkar.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 3 taştan biri olması ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in Hadis-i Şerifinde yer alması sebebiyle de Osmanlı ‘da padişahlar ve hanımlar tarafından sıkça kullanılırdı. Zira Hadis-i Şerifte

"-Parmağınızda yakut taşıyın, parmak ile yakut birleşince bir şey ortaya çıkar. Yakut taşıyan suda boğulmaz. Yakutu dilaltına korsan susuzluk zail olur.”

Yakut Tesbih un terkibinde insan vücudunda bulunan bütün maddeler madenler vardır. Yakut, insan yaratılışındaki artan malzemedir. O da toplanmıştır. Bu toplanan Nuh Tufanından sonra siyah olmuştur. Hacer-ül Esved odur.

Dolayısıyla yakut insan vücuduna birçok yarar sağlar, hem yüzük olarak kullanıldığında hem de tozundan birçok şifa inzal olmuştur.

Yakutun İnsan Vücuduna Fayları;

Eski çağlarda beyin ve akıl hastalıklarının tedavisinde, hatta veba hastalığından yahut zehirlenmelerden korunmak için de kullanılmıştır.

Batıda ise krallar tarafından yalnız asilzadelerin kullanmasına izin verilmiştir.

Yakut bağışıklık sistemini destekler.

Cinsel iktidarsızlığı giderir. Cinsel aşırılıkları dengeler.

Kan dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını ve kanın yenilenmesini sağlar. Kan hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

Yüksek ateşi düşürür.

Zorluklarla mücadele gücü verir, bedeni dinçleştirir.

Kişiyi içsel veya toplumsal sınırlamalardan kurtarır, özgür düşünmesine yardımcı olur. Yalnız kendimizin değil başkalarının iyiliğini de düşünmemizi sağlar.

Negatif enerjiyi bedenimizden atar, dışarıdan gelecek olumsuz enerjiye karşı kalkan olur.

Korkulu durumlar karşısında cesaret verir, özgüveni artırır, liderlik yeteneği sağlar.

Enfeksiyon hastalıklarına karşı bedene direnç verir.

Dalağın düzenli çalışmasına yardım eder.

Lenf bezlerinin işlevini güçlendirir.

Düşük tansiyonu tedavi eder.

Menopozun psikolojik ve fizyolojik etkilerini azaltır.

Hareketlerimizi dengeler, hem aşırı hareketlilikten, hem de yorgunluk ve uyuşukluktan kurtarır.

Kalbi aşka ve evrensel sevgilere açar.

İnsana huzursuzluk veren stres, kuşku, kuruntu gibi duygu ve düşüncelerden uzak tutar, mutluluk duygusu aşılar ve şans getirir.

Duygusal kırılmalardan ve olumsuz enerjilerden korur.

Kemikleri sağlıklı tutar, kırıkların kolay kaynamasını sağlar.

Eklem iltihaplarından korur.

Sezgi gücünü artırır.

Bilgelik, hikmetli oluş sağlar.

Doğumu kolaylaştırır ve ağrılarını azaltır.

Akuamarin Taş

Her ne kadar " Sakin taş ” denilse de, " Cesaret taşı ” olarak adlandırılır ve onu taşıyana ya da takana özellikle ölüm karşısında cesaret verdiği söylenir.Akuamarin "deniz suyu” anlamına gelir. Büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. İşlenmiş haliyle yüzük, kolye, broş gibi takılarda kullanılmaktadır.

Değerini artıran özellikleri; şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve en önemlisi, renginin koyuluk derecesidir.Akuamarin taşının, eski zamanlarda deniz yolculuklarında kazadan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılırdı.