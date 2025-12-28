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Doğal İnci Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Kolye Küpe Seti

Ürün Kodu : OSM1909
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal inci altın kaplama 925 ayar gümüş takı seti, zamansız şıklığı ve yumuşak ışıltısıyla zarif bir bütünlük sunar.
Hediyesi :
6.280,00 TL
Havale Fiyatı : 5.966,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1909
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  
Kullanılan TAŞ: Doğal İnci
Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Doğal İnci Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti

Doğal İnci Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti, kadın zarafetinin simgesi olan doğal inci ile modern altın kaplama detayları bir araya getiren özel bir tasarımdır. Yumuşak ve sade ışıltısıyla öne çıkan inci, altın kaplama 925 ayar gümüşle buluşarak feminen, asil ve zamansız bir şıklık sunar. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile uyum sağlar.

✨ Doğal İnci Taşının Anlamı ve Kadınlara Etkisi

Doğal inci, yüzyıllardır saflık, zarafet ve kadınsı enerjiyle ilişkilendirilen özel bir taştır.

  • Duygusal denge ve iç huzur sağladığına inanılır

  • Sakinleştirici ve yatıştırıcı etki sunar

  • Kadınsı zarafeti ve yumuşak enerjiyi temsil eder

  • Negatif duyguları arındırmaya yardımcı olur

  • Özgüveni ve içsel uyumu desteklediği kabul edilir

💛 Altın Kaplama El İşçiliği Detayları

Set içerisindeki her parça, özenli el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Altın kaplama yüzey, inci taşının doğal parlaklığını ön plana çıkararak takılara sıcak ve sofistike bir görünüm kazandırır.

🌿 925 Ayar Gümüşün Dayanıklılığı

925 ayar gümüş, uzun ömürlü kullanım ve konfor sunar. Altın kaplama ile birleştiğinde hem estetik hem de kaliteli bir takı deneyimi sağlar.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Zamansız ve zarif takı setlerini seven kadınlar

  • Minimal ama etkileyici şıklık arayanlar

  • Özel günler için anlamlı bir hediye düşünenler

  • Günlük stiline yumuşak bir ışıltı katmak isteyenler

Doğal İnci Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti, sadeliğin gücünü ve kadın zarafetini bir arada sunan özel bir koleksiyon parçasıdır.

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