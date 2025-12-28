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Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe, dünyanın en kıymetli firuze yataklarından biri olarak bilinen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, zarif ve anlamlı bir küpe modelidir. Doğal firuze taşının kendine özgü rengi ve damar yapısı, ustalar tarafından özenle işlenmiş 925 ayar gümüş ile birleşerek sade ama dikkat çekici bir şıklık sunar.

🔸 Nişabur Firuze Taşının Özellikleri ve Etkileri

Nişabur firuzesi, tarih boyunca koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak kabul edilmiştir. Takı olarak kullanıldığında hem estetik hem de manevi bir değer taşır.

Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır

Kişiye huzur, sakinlik ve iç denge kazandırır

Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olarak görülür

Ruhsal ferahlık ve rahatlama sağlar

Kendine güveni ve ifade gücünü desteklediği kabul edilir

🔸 El İşçiliği ve Zarif Tasarım

Bu küpe modeli, seri üretimden farklı olarak el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş detaylardaki ince ustalık, küpelere sanatsal bir değer kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Hafifliği ve Dayanıklılığı

925 ayar gümüş, hem dayanıklı hem de hafif yapısıyla kulakta konforlu bir kullanım sunar. Firuze taşının canlı rengini ön plana çıkaran gümüş gövde, küpelerin zarif duruşunu tamamlar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Doğal taşlı ve zarif takıları sevenler

El işçiliği ve özgün tasarımlara değer verenler

Manevi anlam taşıyan aksesuarları tercih edenler

Şık ve anlamlı bir hediye arayanlar

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe, yalnızca bir takı değil; doğallık, ustalık ve zarafetin birleştiği özel bir tamamlayıcıdır.