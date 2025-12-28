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Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe

Ürün Kodu : OSM1905
Öne Çıkan Bilgiler
Nişabur firuze el işçiliği 925 ayar gümüş küpe, doğal firuzenin zarafeti ve ince ustalıkla hazırlanmış özel bir tasarımdır.
Hediyesi :
3.400,00 TL
Havale Fiyatı : 3.230,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1905
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 8-10 mm
Kullanılan TAŞ: Nişabur Firuze Taşı
Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot: İran nişabur firuze taşları doğal taş oldugu için ton ve ebat farklılıkları gösterebilir.
     
 

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe, dünyanın en kıymetli firuze yataklarından biri olarak bilinen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, zarif ve anlamlı bir küpe modelidir. Doğal firuze taşının kendine özgü rengi ve damar yapısı, ustalar tarafından özenle işlenmiş 925 ayar gümüş ile birleşerek sade ama dikkat çekici bir şıklık sunar.

🔸 Nişabur Firuze Taşının Özellikleri ve Etkileri

Nişabur firuzesi, tarih boyunca koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak kabul edilmiştir. Takı olarak kullanıldığında hem estetik hem de manevi bir değer taşır.

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır

  • Kişiye huzur, sakinlik ve iç denge kazandırır

  • Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olarak görülür

  • Ruhsal ferahlık ve rahatlama sağlar

  • Kendine güveni ve ifade gücünü desteklediği kabul edilir

🔸 El İşçiliği ve Zarif Tasarım

Bu küpe modeli, seri üretimden farklı olarak el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş detaylardaki ince ustalık, küpelere sanatsal bir değer kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Hafifliği ve Dayanıklılığı

925 ayar gümüş, hem dayanıklı hem de hafif yapısıyla kulakta konforlu bir kullanım sunar. Firuze taşının canlı rengini ön plana çıkaran gümüş gövde, küpelerin zarif duruşunu tamamlar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Doğal taşlı ve zarif takıları sevenler

  • El işçiliği ve özgün tasarımlara değer verenler

  • Manevi anlam taşıyan aksesuarları tercih edenler

  • Şık ve anlamlı bir hediye arayanlar

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe, yalnızca bir takı değil; doğallık, ustalık ve zarafetin birleştiği özel bir tamamlayıcıdır.

 

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