İnci Nedir ?

Kültür incileri,canlı istiridyelere (Akoya veya güney denizi incileri) veya midyelere (tatlı su incileri) yerleştirilen ve genellikle doğal kabuktan bir boncuk veya etli bir doku parçası olan bir küçük uyarıcıdan elde edilir.İstiridyeler veya midyeler,uyarıcıya tutunan ve 'sedef' denilen bir madde salgılar.Ortaya çıkan sedef tabakaları incileri oluşturur.

Kaç yılda elde edilir?

Bir inci elde etmek genellikle birkaç yıl sürer.Midyelerin üç yıla kadar süren olgun bir yaşa gelmesi gerekir.İncinin tam büyüklüğüne ulaşması bir üç yıl daha sürebilir.İncinin oluşmasını sağlayan doğal uyarıcı inciyi şekil bozukluğuna uğratabilir ya da istiridye hastalıktan dolayı ölebilir.Beş ila on yıllık bir dönemin sonuna kadar,yalnızca istiridyelerin yüzde 50'si canlı kalır.Üretilen incilerden ise yalnızca yaklaşık yüzde 5 kadarı en iyi mücevher üreticileri için yeterli kaliteye ulaşır.Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir? Hayır.Kültür İncileri,istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla oluşur.Taklit veya 'sahte' inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle yapılır.

Değeri Nasıl Anlaşılır..?

Parlaklık ve boy genellikle aranacak iki ana faktör olarak kabul edilir.Parıltısı ne kadar koyu olursa,şekil ve yüzey de o kadar kusursuz ve inciler o kadar değerli olur.Örneğin inciye baktığınız zaman yüzünüzün yansımasını net bir şekilde görebilmeniz,onun çok iyi kalitede bir inci olduğunu gösterir.İncinin görünen yüzeyinde ne kadar az doğal iz ve benek olursa,inci o kadar pahalı olur.Ayrıca inciler ne kadar yuvarlak,simetrik ve büyük olursa o kadar değerlidir.Diğer taraftan incinin boyu,inciyi yaratan istiridyenin yaşı (daha olgun istiridyeler daha büyük inciler üretir) ve incinin kültür edildiği yer ile ilgilidir.İnciler birçok renkte elde edilir.En popüler renkler beyaz,krem ve pembedir.Gümüşi,siyah ve altın rengi de son yıllarda büyük ilgi çekiyor.Ama koyu parlak siyah bir inci,çok nadir bulunur ve oldukça pahalıdır.

AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ

Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.

Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.

Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.

Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.

Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.

Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.

Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.

Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.

Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.

Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.

Ametist Taşları ile İlgili Özel Bilgiler Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur.)





Granat LAL Taşı Yapısal Özellikleri

Çeşitli renklerde ya da şeffaf ve yarı şeffaf olarak bulunur. Kırmızı renkli olanı '' Lal taşı '' olarak da bilinir. Lal taşı adı, eski kaynaklardan gelen bir isim olduğundan dolayı bazı kaynaklarda granat taşının lal taşı olduğu söylenir ancak '' granet '' olması ihtimali daha güçlüdür ve şu anda genel olarak da böyle bilinmektedir. Dairesel veya oval biçimli bir taştır. Lalın erkek türü koyu kırmızı, dişi türü ise açık kırmızıdır. '' Hayal kuran'' ve '' Merhamet taşı '' olarak da bilinir. Bağımsız bir taş gurubudur. Soyundan geldiği bir mineral gurubu yoktur. Süs eşyası dışında, saat zımpara kağıdı ve bileyi taşı yapımında kullanılmaktadır. Granat gurubunda yer alan taşların kimyasal bileşimleri ve renkleri birbirlerinden farklıdır. Koyu kırmızıdan turuncuya ve bazen mora kadar renkleri değişebilir.

Lal Taşı Faydaları

Anlayış ve kurnazlık verir. Üzerinde taşıyan, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir. Cinsel enerjiyi ve duyarlılığı arttırır. Cinsel dengesizliğe karşı koruma sağladığı bilindiğinden bazı yerlerde '' tutkuların taşı '' olarak da adlandırılır. Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır. Bilhassa kan damarları için çok yararlı bir taş olan lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve şefkati sembolize eder. Akciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir. Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmede yardımcıdır. Hormonsal dengeyi sağlar. Granat TaşıSosyal ilişki kurma yeteneğini ve toplum içinde popülariteyi arttırır. Rahmin üzerine koyularak, üreme gücünü arttırma amacıyla kullanılır. Ayrıca; adet sancıları, düzensiz kanamalar ve menopoz içinde faydalıdır. Erkeklerde lal taşını kasıklarının üzerine koyarak üreme güçlerini arttırabilirler. Üremeyi arttırma amacıyla kullanımda bir-iki hafta boyunca günde en az on dakika süreyle bu uygulama tekrar edilir. Bel ağrılarını geçirmede etkilidir. Hassas kişilerin lal taşını bel altında kullanması daha doğrudur. Çünkü bu tür kişilerde sinirliliğe, baş ağrılarına ya da baş dönmesine sebep olabilir. Heyecan ve boşluk duygularına kapıldığınızda dengenizi korumanızda yardımcı olur. Dinginlik hissi verir. Böylece yapmanız gereken işlerin üzerine sırayla ve yavaşça gitmenizi sağlar ve kapasitenizin arttığını hissedersiniz. Yatak veya yastık altına koyulduğunda karabasanlardan korunmayı sağlar.

arasında hazırlanmaktadır.