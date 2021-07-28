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Ametist Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Dikdörtgen Küpe

Ürün Kodu : KG0596
Öne Çıkan Bilgiler
Ametist Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Dikdörtgen Küpe Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
6.155,00 TL
Havale Fiyatı : 5.847,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: KG0596
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Ametist
Ağırlık: Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ
 
Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.
 
Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.
  • Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.
  • Ametist Taşı Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.
  • Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.
  • Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.
  • Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.
  • Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.
  • Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.
Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.
Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.
Ametist Taşları ile İlgili Özel Bilgiler Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin.Daha sonra standart temizleme yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz.
(Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur.)
Ürün Etiketleri
bayan küpe
özel tasarim küpe
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