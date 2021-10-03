Cennet Kuşu Çiçeği Kokusu Esans Kadın

Stok Kodu: SE041 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Cennet Kuşu Çiçeği Kokusu

Üst notalar: Yeşil notalar, gardenya.

Orta notalar: Yasemin, sandal ağacı.

Alt notalar: Silhat (paçuli), tonka fasulyesi, kaşmeran.

Yeşil elma , menekşe yaprağı , limon ve acı yeşil kasnı otu sakızı içeriği ile canlandırıcı esansları kompozisyonu içerisinde yer alır. Kalbinde yasemin içeren koku misk , kahverengi şeker ve sedir alt notalarıyla bitmektedir. Yeşil elma, menekşe yaprağı, limon ve acı yeşil galvanumun canlandırıcı özleri ile kompozisyon açılıyor. Kalp su yasemini ve yasemin özünü içerir. Misk, kahverengi şeker ve sedir kompozisyonu tamamlar. Yazın mükemmel neşesi gibi teninize de ferahlık sunmayı hedefleyen efsanevi bir koku. İçerisinde bulunan yasemin ve taze su kokusu ile sizi yaz ve bahar aylarında büyülemeyi hedefliyor.





B13