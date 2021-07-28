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|Stok Kodu:
|PGT022
|Metaryel:
|1000 Ayar Kazaz Püsküllü
|Kullanılan TAŞ:
|Deve Kemiği
|Ağırlık:
|30,10 gr(+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Küre / Yuvarlak Kesim
|Tane Kalınlığı:
|8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|36,60 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler: