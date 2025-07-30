El Vekil Esma’sı El Yazması Erzurum Kalem İşi Gümüş Akik Taşı Yüzük

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

El Vekîl Esması El Yazması Erzurum Kalem İşi Gümüş Akik Taşı Yüzük

“Tevekkülün zarafeti, sanatın diliyle” buluştuğu özel bir tasarım…

Allah’ın en güzel isimlerinden biri olan “El Vekîl”, bu zarif yüzüğün merkezinde el yazması tekniğiyle akik taşına işlenmiş, çevresi ise Erzurum kalem işi sanatıyla bezeli. 925 ayar gümüş gövdesiyle klasik ve mistik dokuyu taşıyan bu yüzük, sadece bir aksesuar değil; inancın, güvenin ve teslimiyetin zarif bir simgesidir.

El Vekîl Ne Demektir?

“El Vekîl”, her işte kendisine güvenilip dayanılan, kullarının işlerini en güzel şekilde idare eden anlamına gelir.

Bu esmayı taşıyanlar, Allah’a tam bir güven ve teslimiyet içinde yaşamanın huzurunu yüreklerinde hissederler.

El Vekîl esmasının üzerinizde olması;

Kalpte sükûnet , zihinde rahatlık sağlar

Stres, kaygı ve vesveseyi azaltır

“Ben elimden geleni yaparım, sonrası Allah’a aittir” anlayışını hatırlatır

Bu yüzden bu yüzük, özellikle tevekkül bilinciyle yaşayanlar için anlam yüklüdür.

El Yazması Sanatla Taşa İşlenmiş Esma

Yüzüğün merkezinde yer alan El Vekîl esması, klasik hat sanatından esinlenerek doğrudan akik taşının üzerine ustalıkla elde yazılmıştır.

Makine ya da baskı yerine, harf harf yazılarak şekillenen bu yazı, yüzüğün manevi yönünü güçlendiren en kıymetli detaydır.

Erzurum Kalem İşi: Sabrın ve Zarafetin Sanatı

Yüzüğün çevresi, geleneksel Erzurum kalem işçiliğiyle özenle işlenmiştir.

Osmanlı’dan günümüze ulaşan bu el sanatı, her bir motifin tek tek oyularak işlendiği, yüksek sabır ve ustalık gerektiren özel bir tekniktir.

Her kıvrımda, her çizgide sanatkârın niyeti ve emeği saklıdır.

Akik Taşı: Manevî Güç ve Ruhsal Denge

Yüzüğün merkez taşı olarak kullanılan doğal akik taşı,

Negatif enerjilere karşı koruyucu,

Ruhsal denge sağlayıcı,

Kalbi ve zihni yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

İslam geleneğinde, Hz. Peygamber'in akik taşlı yüzük taktığı rivayet edilir. Bu da bu taşı hem ruhsal hem sünnet yönüyle kıymetli kılar.

925 Ayar Gümüş Gövde: Güvenilir ve Şık

Yüzüğün tamamı 925 ayar gümüşten üretilmiş olup, zamana karşı dayanıklı ve parlaklığını uzun süre koruyacak şekilde hazırlanmıştır.

Gümüş, enerjiyi iletici özelliğiyle de taşla mükemmel bir uyum sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

El Vekîl esması , elde yazma teknikle akik taşı üzerine işlenmiştir

Geleneksel Erzurum kalem işi motiflerle süslenmiş gövde

%100 el işçiliği , özgün ve sınırlı üretim

Doğal akik taşı : iç huzur ve ruhsal denge sağlar

925 ayar gümüş, uzun ömürlü, klasik ve manevî uyumlu bir malzeme

Kime Hitap Eder?

Bu yüzük,

Tevekkülü hayatının merkezine almış,

Ruhani sembollerle yaşamayı seven,

Dua ile korunmayı tercih eden,

Sanata ve derinliğe anlam yükleyen herkese hitap eder.

Aynı zamanda manevî değeri olan özel bir hediye arayanlar için de unutulmaz bir armağandır.

Tevekkülün Taşa Yazılmış Hâli

Bu yüzük;

"Allah’a güveniyorum" demenin en zarif, en anlamlı ifadesidir.

Her baktığında, her taşıdığında sana bir dua, bir hatırlatma ve bir teslimiyet fısıldar…