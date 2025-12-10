Celcelutiye Yazılı Elde Kazıma Siyah Akik Örgü Gümüş Bileklik

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Celcelutiye Yazılı Elde Kazıma Siyah Akik Taşlı Örgü Bileklik

Celcelutiye Yazılı Elde Kazıma Siyah Akik Taşlı Örgü Bileklik, estetik görünümüyle dikkat çeken, aynı zamanda derin manevi anlamlar taşıyan özel bir aksesuardır. Doğal siyah akik taşından oluşan bu bileklik, her bir taşın üzerine özenle elde kazınmış Celcelutiye duası ile benzersiz bir ruh kazanır. El işçiliğinin zarafetini taşıyan bu ürün, hem günlük yaşamda şıklığı hem de spiritüel bir destek arayanlar için ideal bir seçimdir.

Siyah Akik Taşının Faydaları

Siyah akik taşı, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle bilinen güçlü bir doğal taştır.

Bu bileklikle birlikte taşınan siyah akikin öne çıkan faydaları şunlardır:

Negatif enerjiyi emdiğine ve kişiyi kötü etkilerden koruduğuna inanılır.

Stres, kaygı ve zihinsel dağınıklığı azaltıcı bir enerjisi olduğu düşünülür.

Kişiyi güçlendiren ve özgüveni artıran bir titreşime sahiptir.

Duygusal dalgalanmaları yatıştırarak denge ve sakinlik sağlar.

Topraklama enerjisi sayesinde kişinin merkezde kalmasına ve odaklanmasına yardımcı olur.

Bedensel canlılığı desteklediği, yorgunluğu azalttığı söylenir.

Doğal taşın bu güçlü özellikleri, bilekliğin günlük yaşamda hem koruyucu hem de destekleyici bir parça olmasını sağlar.

Celcelutiye Duasının Faziletleri

Bileklik üzerinde bulunan Celcelutiye duası, İslami gelenekte büyük fazileti olduğuna inanılan özel bir duadır.

Bu duanın bilinen bazı faziletleri şunlardır:

Kötülüklerden korunma , manevi zırh görevi görme amacıyla okunur ve taşınır.

Ruhsal huzur verir, kalbi ferahlatan bir etkisi olduğu düşünülür.

Zor zamanlarda kişiye güç, cesaret ve dayanma enerjisi kazandırdığı rivayet edilir.

Rızık, bereket ve hayırlı kapıların açılması için okunagelmiştir.

Manevi âlemlerle daha güçlü bir bağ kurmaya yardımcı olduğuna inanılır.

Bu güçlü duanın siyah akik taşına elde kazınması, bilekliği sadece bir aksesuar olmaktan çıkarıp ruhani değeri yüksek bir tılsım hâline getirir.

Tasarım ve Kullanım

Ayarlanabilir örgü tasarımı sayesinde bileklik her bilek ölçüsüne uyum sağlar ve gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Unisex yapısıyla hem kadınlar hem erkekler için uygundur.

Şık, sade ve etkileyici görünümüyle günlük kombinlerde, özel günlerde ve spiritüel ritüellerde rahatlıkla kullanılabilir. Aynı zamanda anlamlı ve özel bir hediye seçeneği arayanlar için mükemmel bir tercihtir.