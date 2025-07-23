Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşi Yüzük

Taşın ortasında kendiliğinden oluşmuş göz desenleriyle doğa, sana bir mesaj bırakıyor:
"Ne yaparsan yap, kendine bakmayı unutma."
TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1888
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Göz Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bu yüzük, bakan göz değil — içini gören göz.
Taşın ortasında kendiliğinden oluşmuş göz desenleriyle doğa, sana bir mesaj bırakıyor:
"Ne yaparsan yap, kendine bakmayı unutma."
Doğal Göz Akik taşı, her biri benzersiz damar ve desen yapısına sahiptir.
Ve onun taşıdığı anlam, ustasının elinden çıkmış 925 ayar gümüş bir gövdeyle tamamlanır.
Sade, sağlam ve derin. Tıpkı senin gibi.
Nazara karşı güçlü bir koruyucu enerji yaydığına inanılır
Zihinsel dağınıklığı azaltır, netlik ve odak kazandırır
Negatif enerjiyi emer, ortamı dengeye getirir
İçsel sezgiyi güçlendirir – kalabalıkta bile kendi yolunu bulmana yardım eder
"Göz taşı" olarak bilinmesinin sebebi de budur: Bakmayı değil, görmeyi öğretir
Taş: Doğal Göz Akik (her biri eşsiz göz deseni taşır)
Materyal: 925 Ayar Gümüş
İşçilik: Tamamı el yapımı – her detayında emek var
Yüzey: Oksitli – antik ve karakterli görünüm
Stil: Erkek / Unisex
Paketleme: Şık hediye kutusunda özel gönderim
Gösteriş yerine derinlik arayanlar
Taşların anlamını yanında taşımak isteyenler
Kendisini korumaya değil, merkezde kalmaya odaklananlar
Ve tabii ki... bir yüzüğün “sadece yüzük” olmadığını bilenler