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Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşi Yüzük

Ürün Kodu : OSM1888
Öne Çıkan Bilgiler

Taşın ortasında kendiliğinden oluşmuş göz desenleriyle doğa, sana bir mesaj bırakıyor:
"Ne yaparsan yap, kendine bakmayı unutma."

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.754,00 TL
Havale Fiyatı : 4.516,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1888
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*20 mm
Kullanılan TAŞ: Göz Akik Taşı
Ağırlık: 13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

     

👁️ Göz Akik Taşı Yüzük – Koruyan Bakış, Güçlü Duruş

Sadece görünmek için değil... görülmek için.

Bu yüzük, bakan göz değil — içini gören göz.
Taşın ortasında kendiliğinden oluşmuş göz desenleriyle doğa, sana bir mesaj bırakıyor:
"Ne yaparsan yap, kendine bakmayı unutma."

Doğal Göz Akik taşı, her biri benzersiz damar ve desen yapısına sahiptir.
Ve onun taşıdığı anlam, ustasının elinden çıkmış 925 ayar gümüş bir gövdeyle tamamlanır.
Sade, sağlam ve derin. Tıpkı senin gibi.

🧿 Göz Akik Taşı Ne İşe Yarar?

  • Nazara karşı güçlü bir koruyucu enerji yaydığına inanılır

  • Zihinsel dağınıklığı azaltır, netlik ve odak kazandırır

  • Negatif enerjiyi emer, ortamı dengeye getirir

  • İçsel sezgiyi güçlendirir – kalabalıkta bile kendi yolunu bulmana yardım eder

  • "Göz taşı" olarak bilinmesinin sebebi de budur: Bakmayı değil, görmeyi öğretir

💍 Ürün Özellikleri

  • Taş: Doğal Göz Akik (her biri eşsiz göz deseni taşır)

  • Materyal: 925 Ayar Gümüş

  • İşçilik: Tamamı el yapımı – her detayında emek var

  • Yüzey: Oksitli – antik ve karakterli görünüm

  • Stil: Erkek / Unisex

  • Paketleme: Şık hediye kutusunda özel gönderim

👤 Kimler Takar?

  • Gösteriş yerine derinlik arayanlar

  • Taşların anlamını yanında taşımak isteyenler

  • Kendisini korumaya değil, merkezde kalmaya odaklananlar

  • Ve tabii ki... bir yüzüğün “sadece yüzük” olmadığını bilenler

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