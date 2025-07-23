Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşi Yüzük

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

👁️ Göz Akik Taşı Yüzük – Koruyan Bakış, Güçlü Duruş

Sadece görünmek için değil... görülmek için.

Bu yüzük, bakan göz değil — içini gören göz.

Taşın ortasında kendiliğinden oluşmuş göz desenleriyle doğa, sana bir mesaj bırakıyor:

"Ne yaparsan yap, kendine bakmayı unutma."

Doğal Göz Akik taşı, her biri benzersiz damar ve desen yapısına sahiptir.

Ve onun taşıdığı anlam, ustasının elinden çıkmış 925 ayar gümüş bir gövdeyle tamamlanır.

Sade, sağlam ve derin. Tıpkı senin gibi.

🧿 Göz Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Nazara karşı güçlü bir koruyucu enerji yaydığına inanılır

Zihinsel dağınıklığı azaltır, netlik ve odak kazandırır

Negatif enerjiyi emer, ortamı dengeye getirir

İçsel sezgiyi güçlendirir – kalabalıkta bile kendi yolunu bulmana yardım eder

"Göz taşı" olarak bilinmesinin sebebi de budur: Bakmayı değil, görmeyi öğretir

💍 Ürün Özellikleri

Taş: Doğal Göz Akik (her biri eşsiz göz deseni taşır)

Materyal: 925 Ayar Gümüş

İşçilik: Tamamı el yapımı – her detayında emek var

Yüzey: Oksitli – antik ve karakterli görünüm

Stil: Erkek / Unisex

Paketleme: Şık hediye kutusunda özel gönderim

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