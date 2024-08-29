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El-Kabiz Vefkli Zümrüt Taşı Elde Oyma Sanatı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA726
Öne Çıkan Bilgiler
Vefk, İslam geleneğinde, özel olarak hazırlanmış harf, sayı ve duaların bir araya getirilmesiyle oluşan manevi bir tablodur. Vefkler, genellikle koruyucu, tedavi edici veya manevi destek sağlamak amacıyla kullanılır. El-Kabiz vefki de koruma amaçlı kullanılır.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
4.772,00 TL
Havale Fiyatı : 4.533,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA726
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:

Zümrüt Taşı

Ağırlık:12,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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El-Kabiz Vefki

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Zümrüt Taşlı Gümüş Yüzük - Doğal Zarafetin ve Şıklığın Simgesi

Doğanın büyüleyici yeşil tonlarını taşıyan zümrüt taşının enerjisi, 925 ayar gümüşün zamansız zarafetiyle bir araya geldi! Bu eşsiz tasarım yüzük, hem estetik hem de manevi bir değere sahip olup stilinize sofistike bir dokunuş katar.

Ürün Özellikleri:

  • Doğal Zümrüt Taşı:
    Zarif yeşil tonu ve ışığı yansıtma özelliği ile göz alıcı bir görünüme sahiptir. Zümrüt, sevgiyi, huzuru ve refahı simgeleyen değerli bir taştır.

  • 925 Ayar Gümüş:
    Yüksek kaliteli saf gümüş kullanılarak üretilmiştir. Gümüşün parlaklığı, zümrüt taşının doğal güzelliğini mükemmel bir şekilde tamamlar.

  • El İşçiliği ile Benzersiz Tasarım:
    Her yüzük, usta zanaatkarlarımız tarafından özenle işlenmiş ve tamamen el yapımıdır. Bu yüzük, eşsiz tasarımı ile dikkat çeker.

  • Hem Şık Hem Anlamlı:
    Zümrüt taşının enerji ve şıklıkla birleştiği bu yüzük, hem özel günler hem de günlük kullanım için idealdir.

Zümrüt Taşının Faydaları:

  1. Kalp Çakrası ile Bağlantısı:
    Zümrüt taşı, kalp çakrasını dengeleyerek kişinin duygusal dünyasında huzur ve sevgi enerjisini artırır. Kalbi açarak, kişinin kendine ve çevresine sevgi dolu bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur.

  2. Stres ve Gerginlik Azaltıcı:
    Zümrüt taşı, ruhsal dengeyi destekler ve stresi azaltır. Özellikle yoğun iş temposunda veya günlük hayatın stresinde zihinsel rahatlama sağlar. Ruhsal dinginlik isteyenler için idealdir.

  3. İletişimi Güçlendirir:
    Taşın enerjisi, bireyler arası iletişimi ve anlayışı artırdığı düşünülmektedir. Zümrüt taşı, ilişkilerde sevgi ve sadakati güçlendirir ve daha derin bağlar kurmaya yardımcı olur.

  4. Refah ve Bereket Getirir:
    Zümrüt taşı, refah ve bereketin sembolü olarak bilinir. Kullanıcısına maddi ve manevi zenginlik getirdiğine inanılır. İş hayatında başarıyı ve fırsatları artıran bir enerji yaydığı söylenir.

  5. Koruyucu Enerji:
    Antik çağlardan bu yana zümrüt taşı, kötü enerjilere ve nazara karşı koruma sağladığına inanılan bir taş olarak kullanılmıştır. Negatif enerjiyi uzaklaştırır ve pozitif enerji alanı oluşturur.

  6. Zihinsel Netlik Sağlar:
    Konsantrasyonu artırır ve karar verme süreçlerinde kişinin zihnini berraklaştırır. Özellikle odaklanma ve mantıklı düşünme gerektiren durumlarda destekleyici bir enerji sunar.

  7. Sağlık Üzerindeki Etkileri:
    Geleneksel inanışlara göre, zümrüt taşı, göz sağlığını destekler ve sinir sistemini yatıştırır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

  8. Yaratıcılığı Artırır:
    Sanatçılar ve yaratıcı bireyler için ilham verici bir taş olarak bilinir. Zümrüt taşı, yaratıcılığı artırarak kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

  9. Karma Dengesi:
    Zümrüt taşı, geçmiş karmalardan gelen olumsuz etkileri dengelediğine ve ruhsal büyümeyi desteklediğine inanılan bir taştır.

  10. Duygusal Şifa:
    Duygusal yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle ayrılık, kayıp ve zorlu süreçlerden geçen kişiler için duygusal bir destek sağlar.

"El-Kâbid" ve "El-Kâbız" isimleri, Allah'ın (C.C.) Esmaü'l-Hüsna'sından iki sıfatıdır. Bu isimler, İslam geleneğinde Allah'ın farklı tecellilerini ve niteliklerini ifade eder.

El-Kâbid:

  • Anlamı: "Sıkan, daraltan, hayatı ve rızkı dilediği zaman daraltan" anlamına gelir. Bu sıfat, Allah'ın maddi ve manevi rızkı, nimetleri dilediği şekilde daraltma yetkisini ve gücünü ifade eder. İnsanların bazen zorluklar, sıkıntılar veya daralma durumları yaşaması, bu sıfatın tecellisi olarak kabul edilir. Bu durumlar, kişinin manevi gelişimi ve Allah'a olan bağlılığını artırmak için bir imtihan olarak da görülür.

El-Kâbız:

  • Anlamı: "Canları alıp ruhları kabzeden, her şeyi kontrol altında tutan" anlamına gelir. Bu isim, Allah'ın ölüm ve hayat üzerindeki mutlak kontrolünü ifade eder. Aynı zamanda, ruhların bedenden alınması ve kişinin ölüm zamanı geldiğinde canının alınması bu sıfatla ilişkilendirilir.

Vefk (Vefik):

Vefk, İslam geleneğinde, özel olarak hazırlanmış harf, sayı ve duaların bir araya getirilmesiyle oluşan manevi bir tablodur. Vefkler, genellikle koruyucu, tedavi edici veya manevi destek sağlamak amacıyla kullanılır.

El-Kâbid ve El-Kâbız Vefki Faziletleri:

  • Koruma ve Huzur: Bu isimlerin vefki, kişiyi ruhsal sıkıntılardan, korkulardan ve kötü niyetli insanlardan korumak için kullanılır. İslam geleneğine göre, bu vefkin taşınması veya okunması, manevi huzur ve güvenlik sağlar.

  • Manevi Güçlenme: El-Kâbid ve El-Kâbız isimleri, Allah'ın kudretini ve otoritesini hatırlatarak kişinin imanını ve tevekkülünü güçlendirir. Bu isimlerin zikri, kişinin Allah'a olan bağlılığını derinleştirir ve manevi farkındalığını artırır.

  • Sabır ve Dirayet: Bu vefkin düzenli zikri, zorluklar ve sıkıntılar karşısında kişinin sabrını artırır. Allah'ın her şeyin mutlak sahibi olduğunu hatırlatarak, kişinin zorluklar karşısında dirayetli olmasına yardımcı olur.

  • Rızkın ve Nimetlerin Düzenlenmesi: Vefk, kişinin maddi ve manevi rızkının dengelenmesi için de okunabilir. Allah'ın bu iki ismi, rızkı daraltma ve genişletme gücünü hatırlatarak, kişinin maddi durumunu düzeltmeye yönelik dualarına manevi bir destek sağlar.

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