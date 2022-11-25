Stok Kodu: OSM1629 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Zümrüt Taşı Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Zümrüt Taşı: Doğanın Yeşil İhtişamı



Doğanın bize sunduğu birçok değerli taş var. Bu taşların hepsi özellikle mücevher yapımında kullanılır ve bazıları da doğal tedavi yöntemleri için kullanılır. yeşil renkli zümrüt taşı, tarih boyunca en değerli taşlar arasında yer almıştır. Zümrüt taşının benzersiz renkleri ve özellikleri, onu dünyadaki en popüler ve aranan taşlardan biri haline getirir.



Zümrüt taşı, berilyum alüminyum silikat mineralinden oluşur ve açık yeşilden zengin zümrüt yeşiline kadar değişebilen bir renge sahiptir. Bu renk, içindeki demir, krom ve vanadyum elementleri tarafından belirlenir. Zümrüt, genellikle Kolombiya, Brezilya, Zimbabve, Zambiya, Pakistan ve Afganistan gibi yerlerde bulunur.



Zümrüt taşı, Mohs sertlik skalasında 7.5 ila 8 arasında bir sertliğe sahiptir. Bu, zümrütün oldukça dayanıklı olduğu anlamına gelir, ancak bazı diğer taşlar gibi, zümrüt de çizilmeye veya kırılmaya karşı hassastır. Bu nedenle, zümrüt takıları kullanırken dikkatli olmak önemlidir.



Zümrüt taşı, takı yapımında yaygın olarak kullanılan bir değerli taştır. Çoğunlukla yüzük, küpe ve kolye gibi takılarda kullanılır. Ayrıca, bazılarının evlerinde veya ofislerinde dekoratif amaçlar için kullanabileceği zümrüt taşı küçük heykelleri de bulunur.



Zümrüt taşının popülerliği sadece estetik değerinden kaynaklanmaz, aynı zamanda doğal olarak sakinleştirici özellikleri nedeniyle de övülür. Zümrüt, kalbinizi açarak sevgi ve bağlılık hislerini arttırdığına inanılır. Bu nedenle, romantik ilişkiler ve evlilikler için bir sembol olarak kullanılır. Ayrıca, zümrüt taşı doğal bir sakinleştirici olarak kabul edilir ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Zihninizi sakinleştirerek rahatlamaya ve dinginleşmeye yardımcı olabilir.



Bununla birlikte, zümrüt taşının sadece sakinleştirici özellikleri değil, aynı zamanda vücudunuzun iyileşme sürecine de yardımcı olduğuna inanılır.





Zümrüt taşı, birçok farklı fayda sağladığı düşünülen doğal bir taştır. İşte zümrüt taşının bazı faydaları:





Zihin ve vücut rahatlatıcı: Zümrüt taşı, sakinleştirici özellikleri nedeniyle zihninizi ve vücudunuzu rahatlatabilir. Bu taş, stresi azaltarak ruhsal ve fiziksel açıdan rahatlama sağlayabilir.



Kalp açıcı: Zümrüt taşı, kalbinizi açarak sevgi ve bağlılık hislerini arttırdığına inanılır. Bu nedenle, romantik ilişkiler ve evlilikler için bir sembol olarak kullanılır.



İyileştirici özellikleri: Zümrüt taşı, vücudunuzun iyileşme sürecine yardımcı olabilir. Bu taş, bedeninize enerji sağlayabilir ve doğal olarak iyileşme sürecini hızlandırabilir.



Zihinsel netlik ve odaklanma: Zümrüt taşı, zihinsel netlik ve odaklanma sağlayabilecek bir taştır. Bu taş, konsantrasyonu artırarak zihninizi netleştirebilir ve odaklanmanızı kolaylaştırabilir.



Bağışıklık sistemini güçlendirme: Zümrüt taşı, bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bir taştır. Bu taş, vücudunuzun doğal savunma mekanizmalarını güçlendirebilir ve hastalıklara karşı daha dirençli



