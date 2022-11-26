Stok Kodu: FYZ072 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 10-12 mm Alyans Kullanılan TAŞ: Zümrüt, Firuze, Opal Taşı Ağırlık: 16,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.





Firuze, Opal ve Zümrüt Taşları Hakkında Bilmeniz Gerekenler



Doğanın güzellikleri arasında yer alan taşlar, tarih boyunca insanların dikkatini çekmiştir. Bu taşlar arasında Firuze, Opal ve Zümrüt taşları, en ünlü ve özel olanlarıdır. Bu makalede, bu taşlar hakkında bilmeniz gerekenler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.



Firuze Taşı



Firuze, yeşil ve mavi arasında değişen renkleri ile tanınan bir taştır. Bu taş, genellikle kalsedon, kuvars ve diğer minerallerle birleşerek oluşur. Firuze taşı, genellikle Ortadoğu ve Asya'da bulunur ve İran'dan çıkarılan en iyi Firuze taşları olarak kabul edilir.



Firuze taşı, antik çağlardan beri kullanılmaktadır. Mısır'ın Firavunları ve İnka İmparatorluğu gibi eski uygarlıklar, Firuze taşını takı olarak kullanmıştır. Ayrıca, Firuze taşı, doğal bir iyileştirici olarak da bilinir. Bu taşın birçok insanın stresi azalttığına ve zihinsel açıdan rahatlama sağladığına inanılır.



Opal Taşı



Opal, birçok farklı renk tonuna sahip olan bir taştır. Bu taş, sadece opal minerallerinin birleşmesiyle oluşur. En iyi opaller, Avustralya, Meksika ve Brezilya'da bulunur. Bu taş, 20. yüzyılın başlarına kadar sadece Avustralya'da bulunuyordu.



Opal taşı, diğer taşlardan farklı olarak, ışığı yansıtmak ve kırmak suretiyle renklerini değiştirir. Bu özellik, Opal taşına benzersiz bir görünüm kazandırır. Opal taşı, aynı zamanda sevgi, tutku ve sadakati sembolize eden bir taştır. Ayrıca, opal taşı doğal bir iyileştirici olarak da kullanılır ve stresi azaltm



Zümrüt Taşı



Zümrüt, zengin yeşil tonları ile tanınan bir taştır. Bu taş, berilyum, alüminyum ve diğer minerallerin birleşmesiyle oluşur. Zümrüt taşı, Kolombiya, Brezilya, Zimbabve ve Zambiya gibi yerlerde bulunur.



Zümrüt taşı, antik çağlardan beri kullanılmaktadır. Bu taş, barış, aşk ve umut sembolü olarak kabul edilir. Ayrıca, zümrüt taşı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bedenin fiziksel olarak iyileşmesine yardım eder.

