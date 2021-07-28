ZÜMRÜT TAŞININ ÖZELLİKLERİ VE VÜCUDA YARARLARI



Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan Zümrütler mitlerin ve efsanelerin taşıdır. Geçmişte Şeytanın Cennet'ten kovulurken alnından düşen taşın ve Kutsal Kader'deki taşın da Zümrüt olduğu söylenir.

Renginin yeşil olması nedeniyle bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı. Bağışıklık sistemi,sinir sistemi, kalp, ciğer ve böbreği kuvvetlendirdiği bilinir.Beden-ruh-zihin için tonik vazifesi görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır unsurlarını içerir. Zümrüt 'e kimi yerlerde "Koşulsuz Aşk Taşı" da denmektedir. Sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi armağan olarak görülür. Bazı İslam ülkelerinde Zümrüt 'ün var olan koruyucu tılsım gücünü bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildiğine de rastlanmıştır. Koç, boğa ve ikizler burçlarının taşıdır.

Yararları

Güven, huzur, sükun, ahenk, uyum sağlar. Karşılıklı sevgiyi besler. Evlilikte sadakati artırır. Kalp hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Kan dolaşımını düzenler. Böbrek hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Kanı temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.