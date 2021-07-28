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|Stok Kodu:
|DUA095
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Doğal Zümrüt Taşlı
|Ağırlık:
|13,20 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Özel Vefkli
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Dipnot:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
ZÜMRÜT
Antik mitolojide zümrüt tanrıların habercisi olarak adlandırılmakta kehanet için kullanılmakla beraber gezginleri koruduğuna inanılırdı. Eski yazılı kaynaklar zümrüt taşının ısıya maruz kaldığında su bıraktığını yazmaktadır. Zümrüt Hristiyan inancında inanç ve umudu sembolize eder. Ayrıca sevgililerin birbirine hediye edeceği zümrüt taşının aralarındaki sevgi ve bağlılığı artırdığı söylenir. Zümrüt sevgiyle titreşen bir taştır.