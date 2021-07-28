Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi

Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Oniks Taşının Ruhsal Faydaları:

Mutluluk, kendine güven, stres azaltıcı, depresyon üzerinde etkili bir taştır.

Nazar konusunda en etkili taşlardan biridir, olumsuz enerjiye karşı kişiyi korur.

Sakinleştirme özelliği vardır.

Cesaret ve şans getirdiğine inanılır.

Odaklanma güçlüğü çeken kişilerin konsantrasyonuna olumlu etki sağladığı bilinmektedir.

Kadın erkek ilişkisinde dengeleyici etki gösterir.

Kaygıyı azaltır ve gelecek konusunda rahatlama sağlar.

Oniks Taşının Fiziksel Faydaları:

Oniks taşının özellikleri Sinirleri ve heyecan merkezini yatıştırır.

Dinlendiricidir. İşitme güçlüklerinde etkili bir taştır, duymayı artırıcı etkisi vardır.

İç kulak hastalıklarında, tene temas etmesi koşuluyla iyileştirici etki gösterir.

Bedenin rahatsızlık hissedilen bölgesine günde birkaç kez kuru temas etmesi halinde, ağrıyı hafifletici etki gösterir.

Aşırı cinsel istekliliğin azalmasında etkilidir.

Rahim hastalıklarında olumlu etkisi vardır..

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.