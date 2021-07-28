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Hadid-i Sini Taşlı Özel Kalem işi Gümüş Yüzük Nurullah Daştan Usta

Ürün Kodu : FYZ006
Öne Çıkan Bilgiler
BU YÜZÜKTEN DÜNYADA SADECE 1 TANE VAR ! Erzurumlu Nurullah Daştan (Hafız Usta ekolü) yaklaşık 300 yıllık Osmanlı kalem işinin günümüzdeki son temsilcisidir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
29.862,00 TL
Havale Fiyatı : 28.368,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: FYZ006
Metaryel: 925 Ayar Gümüş  
Kullanılan TAŞ: Hadid-i Sini Taşı ( Hematit Taşlı )

Ağırlık: 12,32 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli: Beyzi Kesim
Tane Kalınlığı: 7 mm Boyu / 9 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: 32,10 cm
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:
Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi  30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.

Özellikler:

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

               Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

  • Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.
Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
HEMATİT (Hadid-i Sini ) Taşı
 Eski mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarakda bilinirdi. Kızıldereli kültüründe hematit toz haline getirilerek savaş boyası olarak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18 ve 19 y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.
Vücuda Yararları
  • Kan akışını düzenleyici olarak kullanırdı.
  • ince bağırsakta demir emilimini uyarır.
  • Herkesin kullanımına uygun değildir.
  • Kararlı olmayı sağlar.
  • Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır.
  • Negatif enerji toplar
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