kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Granat LAL Taşı Yapısal Özellikleri

Çeşitli renklerde ya da şeffaf ve yarı şeffaf olarak bulunur. Kırmızı renkli olanı '' Lal taşı '' olarak da bilinir. Lal taşı adı, eski kaynaklardan gelen bir isim olduğundan dolayı bazı kaynaklarda granat taşının lal taşı olduğu söylenir ancak '' granet '' olması ihtimali daha güçlüdür ve şu anda genel olarak da böyle bilinmektedir. Dairesel veya oval biçimli bir taştır. Lalın erkek türü koyu kırmızı, dişi türü ise açık kırmızıdır. '' Hayal kuran'' ve '' Merhamet taşı '' olarak da bilinir. Bağımsız bir taş gurubudur. Soyundan geldiği bir mineral gurubu yoktur. Süs eşyası dışında, saat zımpara kağıdı ve bileyi taşı yapımında kullanılmaktadır. Granat gurubunda yer alan taşların kimyasal bileşimleri ve renkleri birbirlerinden farklıdır. Koyu kırmızıdan turuncuya ve bazen mora kadar renkleri değişebilir.

Lal Taşı Faydaları

Anlayış ve kurnazlık verir. Üzerinde taşıyan, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir. Cinsel enerjiyi ve duyarlılığı arttırır. Cinsel dengesizliğe karşı koruma sağladığı bilindiğinden bazı yerlerde '' tutkuların taşı '' olarak da adlandırılır. Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır. Bilhassa kan damarları için çok yararlı bir taş olan lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve şefkati sembolize eder. Akciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir. Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmede yardımcıdır. Hormonsal dengeyi sağlar. Granat TaşıSosyal ilişki kurma yeteneğini ve toplum içinde popülariteyi arttırır. Rahmin üzerine koyularak, üreme gücünü arttırma amacıyla kullanılır. Ayrıca; adet sancıları, düzensiz kanamalar ve menopoz içinde faydalıdır. Erkeklerde lal taşını kasıklarının üzerine koyarak üreme güçlerini arttırabilirler. Üremeyi arttırma amacıyla kullanımda bir-iki hafta boyunca günde en az on dakika süreyle bu uygulama tekrar edilir. Bel ağrılarını geçirmede etkilidir. Hassas kişilerin lal taşını bel altında kullanması daha doğrudur. Çünkü bu tür kişilerde sinirliliğe, baş ağrılarına ya da baş dönmesine sebep olabilir. Heyecan ve boşluk duygularına kapıldığınızda dengenizi korumanızda yardımcı olur. Dinginlik hissi verir. Böylece yapmanız gereken işlerin üzerine sırayla ve yavaşça gitmenizi sağlar ve kapasitenizin arttığını hissedersiniz. Yatak veya yastık altına koyulduğunda karabasanlardan korunmayı sağlar.

Kültür İncisi Nedir?

İnci, deniz kökenli bir organizma olan molüsk (istiridye diye bilinen yumuşakça) içinde doğal bir şekilde oluşan değerli bir taştır. Doğal inci çok nadir bulunur.

Bu sebeple günümüzde tüketiciye sunulan incilerkültür incisidir. Kültür inci si üretmek için istiridye veya midye içine bir kum tanesi veya boncuk yerleştirilir. Böylece istiridye harekete geçecek ve içindeki kum tanesi veya boncuğu sedef ismi verilen maddenin pürüzsüz katmanlarıyla kaplamaya başlayacaktır.

Bu kristalize element inciye eşi bulunmaz renk ve görkemli parlaklığını vererek kabuğu oluşturmaya yardımcı olur. İstiridye, bu maddeye karşı, sanki içine bir kum tanesi girmiş gibi reaksiyon göstererek, çekirdeğin üzerini inci anası ile kaplamaya başlar. Bu işlem bir hayli uzun süreceğinden, bir yılsonunda çekirdeğin üzeri ortalama 0.15 milimetre sedefle kaplanmış olur. Güney denizlerinde ve Burma'daki çiftliklerde üretilen incilerin yıllık kaplanma hızı 1,5 milimetreye ulaşabilmektedir. . Eğer istiridyenin içinde çok sayıda inci çıkarsa bunlar gerçek inci kadar değerli değildir. Fakat bunların doğal mı yoksa değimli sadece deneyimli kişiler tarafından ayırt edebilir.

Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir?

Hayır. Kültür İnci leri, istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla ve insan yardımıyla oluşur. Taklit inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle ve fabrikasyon olarak yapılır.

Kültür incileri ile Doğal inciler arasındaki fark.

Kültür incileri doğal incilerle aynı özellikleri paylaşmakta olup canlı istiridyeler tarafından yetiştirilmektedir. Tek fark insan tarafından gerçekleştirilen az miktardaki teşviktir.