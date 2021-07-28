Özellikler:

OLTU TAŞININ NEDİR? Oltu taşı Manyetit adı verilen bir tür madendir. Ülkemiz'de Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden çıkarılmaktadır. Yarı değerli taş gruplarında yer alır. Oltu taşı nın diğer bir adıda Kara kehribardır. Oltu taşı siyah, koyu kahve, sarı, nadiren olarak da gri-yeşilimsi olabilir. Bir çok takı çeşitlerinde, tesbih ve aksesuarlarda kullanılır. OLTU TAŞININ FAYDALARI Oltu (Kara kehribar) Pozitif düşünmeyi sağlayan ve depresyon, sıkıntı, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Halk dilinde 'Şans Taşı' olarak bilinmektedir. Gerginlik giderici, sabır verici olarak da bilinmektedir. Oltu tesbih in bu kadar talebi ise çok eskilere dayanıyor. Osman arşivlerine baktığımızda bir çok mevki sahibi insanların Oltu taşı nın uğurlu olduğu söylenmektedir. Nazara karşı etkili olduğu düşünüldüğünden Nazarlık niyetine kullanılmıştır. Oltu (Kara kehribar) Pozitif düşünmeyi sağlayan ve depresyon, sıkıntı, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Halk dilinde 'Şans Taşı' olarak bilinmektedir. Gerginlik giderici, sabır verici olarak da bilinmektedir.in bu kadar talebi ise çok eskilere dayanıyor. Osman arşivlerine baktığımızda bir çok mevki sahibi insanların oltu tesbih kullandığını görmekteyiz.nın uğurlu olduğu söylenmektedir. Nazara karşı etkili olduğu düşünüldüğünden Nazarlık niyetine kullanılmıştır.