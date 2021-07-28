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|Stok Kodu:
|OLT144
|Mataryel:
|Erzurum Oltu Taşı
|Kullanılan Malzame :
|-
|Ağırlık:
|19,52 Gr
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|9mm Boyu 7 mm Kalınlık
|Tesbih Toplam Uzunluk:
|- cm
|Püskül Değişebilir:
|Evet (Sipariş Doğrultusunda)
|Hazırlanış Süresi:
|Bu Ürün 3 ile 5 GÜN arasında hazırlanmaktadır.
|Garanti:
|VAR
|Ödeme Metodları:
|Havale / Kredi Karti (9 Taksit) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|MNG veya PTT Kargo İle Ücretsiz gönderim. Ürünler Özel Tesbih kutusu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Özellikler:
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OLTU TAŞININ NEDİR?
Oltu taşı Manyetit adı verilen bir tür madendir. Ülkemiz'de Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden çıkarılmaktadır. Yarı değerli taş gruplarında yer alır. Oltu taşının diğer bir adıda Kara kehribardır. Oltu taşı siyah, koyu kahve, sarı, nadiren olarak da gri-yeşilimsi olabilir. Bir çok takı çeşitlerinde, tesbih ve aksesuarlarda kullanılır.
OLTU TAŞININ FAYDALARI
Oltu (Kara kehribar) Pozitif düşünmeyi sağlayan ve depresyon, sıkıntı, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Halk dilinde 'Şans Taşı' olarak bilinmektedir. Gerginlik giderici, sabır verici olarak da bilinmektedir. Oltu tesbihin bu kadar talebi ise çok eskilere dayanıyor. Osman arşivlerine baktığımızda bir çok mevki sahibi insanların oltu tesbih kullandığını görmekteyiz. Oltu taşının uğurlu olduğu söylenmektedir. Nazara karşı etkili olduğu düşünüldüğünden Nazarlık niyetine kullanılmıştır.