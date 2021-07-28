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|Stok Kodu:
|OLT052
|Metaryel:
|Erzurum Oltu Taşı
|Kullanılan TAŞ:
|925 Ayar Gümüş + ALTIN Kaplama
|Ağırlık:
|21,23 Gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|10 Lu Yarma Karpuz Kesim
|Tane Kalınlığı:
|7mm Boyu - 7mm Kalınlık
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|21,50 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler: