OLTU TAŞI NEDİR?

Oltu taşı Manyetit adı verilen bir tür madendir. Ülkemiz'de Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden çıkarılmaktadır. Yarı değerli taş gruplarında yer alır. Oltu taşı nın diğer bir adıda Kara kehribardır. Oltu taşı siyah, koyu kahve, sarı, nadiren olarak da gri-yeşilimsi olabilir. Bir çok takı çeşitlerinde, tesbih ve aksesuarlarda kullanılır.

OLTU TAŞININ FAYDALARI