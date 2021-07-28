Stok Kodu: OLT1530 Metaryel: 925 Ayar Gümüş(Çift Zikzak İşlemeli ) Kullanılan TAŞ: Erzurum Oltu Taşı

Ağırlık: gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre Kesim Tane Kalınlığı: 9mm Boyu 9 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler: Oltu taşı Manyetit adı verilen bir tür madendir. Ülkemiz'de Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden çıkarılmaktadır. Yarı değerli taş gruplarında yer alır. Oltu taşı nın diğer bir adıda Kara kehribardır. Oltu taşı siyah, koyu kahve, sarı, nadiren olarak da gri-yeşilimsi olabilir. Bir çok takı çeşitlerinde, tesbih ve aksesuarlarda kullanılır.

OLTU TAŞININ FAYDALARI



Oltu (Kara kehribar) Pozitif düşünmeyi sağlayan ve depresyon, sıkıntı, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Halk dilinde 'Şans Taşı' olarak bilinmektedir. Gerginlik giderici, sabır verici olarak da bilinmektedir. Oltu tesbihin bu kadar talebi ise çok eskilere dayanıyor. Osman arşivlerine baktığımızda bir çok mevki sahibi insanların oltu tesbih kullandığını görmekteyiz. Oltu taşının uğurlu olduğu söylenmektedir. Nazara karşı etkili olduğu düşünüldüğünden Nazarlık niyetine kullanılmıştır.