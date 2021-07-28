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Onix Taşlı Özel Kalem işi Gümüş Yüzük Nurullah Daştan Usta

Ürün Kodu : FYZ021
Öne Çıkan Bilgiler
BU YÜZÜKTEN DÜNYADA SADECE 1 TANE VAR ! Erzurumlu Nurullah Daştan (Hafız Usta) ekolü, yaklaşık 300 yıllık Osmanlı kalem işinin günümüzdeki son temsilcisidir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
32.230,00 TL
Havale Fiyatı : 30.618,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:FYZ021
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Onix Taşlı 
Ağırlık:13,30 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi  30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.
Özellikler:

 Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

               Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

  • Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.
ONİX TAŞI
Değerli taşlardan biri olan oniks taşı ayrılık taşı olarak bilinir. Siyah renge sahip olan bu taş, korku ve kaygı duygularını dengelediği bilinir. Bağımlılıktan kurtulmanızı sağlar. Kendisine taşıyan kişilere enerji verdiği bilinir. Kova, oğlak ve yay burcunun taşıdır. Pozitif düşünce, depresyon azaltıcı ve kendine güven duymanın taşıdır. Oniks taşının kadın erkek ilişkilerini düzenler. Gelecek kaygısı yaşayan kişilerin bu taşı taşımaları önerilir.
 
Oniks taşı süs taşı olarak da kullanılır. Ayrıca kişilerin hangi konuda enerjiye ihtiyaçları varsa, bu konuda onlara yardımcı enerjisini verir. Oniks taşının şifalı etkileri, kendisini fiziksel anlamda da gösterebiliyor. Duymayı güçlendiriyor ve iç kulak hastalıklarında tene temas etmek koşuluyla, verimli bir şekilde kullanılır. Aynı zamanda mantar hastalıkları, enfeksiyonlar konusunda kullanılır.
 
ONİKS TAŞI:
  • Aşırı zihinsel ve duygusal stres altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.
  • Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  • Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.
  • Yaralar, mantar,ebfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  • Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  • Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  • Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.

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