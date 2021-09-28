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Rudraksha Doğal Taşlı Bileklik

Ürün Kodu : OSM1319
Öne Çıkan Bilgiler
Rudrakşa Bileklik Orjinal Hindistan Rudraksha bileklikler uygun fiyatlarla...
Hediyesi :
2.041,00 TL
2.041,00 TL
Havale Fiyatı : 1.938,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1319
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Rudraksha Taşı
Ağırlık:10 (+/-1,5) 
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Rudraksha

Rudraksha, doğal bir taş olmamakla birlikte “Shiva’ın Gözyaşları” olarak adlandırılan bir ağacın kurumuş tohumlarına verilen isimdir. Günümüzde özellikle kolye gibi tasarımlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Doğal bir taş olmadığı halde yaşam gücünü, doğurganlığı ve yaradılışı simgeleyen özel bir tohumdur. Güçlü bir şifa kaynağı olduğuna inanılan Rudraksha, özellikle ruh sağlığına oldukça faydalıdır ve insan ruhunu yenileyerek canlandırır.

Tüm çakraların hizalanmasında etkili olmakla birikte eğer çakralarda tıkanıklık var ise bu tohum, ruhsal dengeyi kuramayabilir. Rudraksha tohumu ile yaygın olarak farklı tasarımlarda kolye modelleri üretilir. Tamamen doğal olarak üretilen bu kolye tasarımları, insan tenine değdikçe insan ruhuna ciddi faydalar sağlar ve insanı rahatlatır.

Rudraksha Ne İşe Yarar?

Doğal bir taş olmamasına rağmen en az doğal taşlar kadar insan ruhuna şika kaybağı olan rudraksha, çakraların hizalanmasını sağlarken aynı zamanda bu tohum ile üretilmiş olan kolyeleri kullanan kişilerin zihnini açar ve gevşetir. Tüm ruhsal sıkıntılarınızı giderirken aynı zamanda ruhunuzdaki sıkıntıları ruhunuzdan tamamen uzaklaştırır.

Kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz hem şifa dolu hem de şık bir hediye seçeneği olan bu tohum ile üretilen kolye modelleri, ruhunuzu içten iyileştirmenin ve sorunlarınızı kökten çözerek farkındalığınızı oluşturmanın en doğal ve etkili yoludur.Sizler de hemen kategorimizi inceleyerek kategorimiz içerisinde rudraksha ile üretilmiş tüm tasarımlara göz atabilir ve hemen hem kendinize hem de sevdiklerinize tercihler yapabilirsiniz.

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