Stok Kodu: OSM1214 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Yakut ve Zümrüt Taşı Ağırlık: 40 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Yakut Taşı

Yakut Taşı, doğal taşlar arasında yerini alan ve aynı zamanda doğal taşlar arasında en çok bilinenlerin başında gelir. Güzelliği ve estetik dış görünümünün yanı sıra aynı zamanda bu doğal taşın sağlığa olan faydaları ile de doğal taşa meraklı olanların ilgisini çekmektedir. Genel olarak doğal taşlar, değerli ve yarı değerli olarak ikiye ayrılır. Bu iki grup arasında yakut taşı ise değerli taşlar sınıfına girmektedir.

Zümrüt, safir, elmas gibi değerli taşlar kadar değerli olan yakut; günümüzde kolye, küpe, bileklik ve yüzük gibi değerli takıların yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Taşın değerli olması nedeni ile bu takılar da son derece kıymetli ve şık modellerdir.

Yakut Taşı Faydaları

Şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda faydaları ile de fazlasıyla ilgi gören yakut taşı; hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal açıdan faydalar sağlar. Öncelikle negatif enerjinizi kısa sürede üzerinizden alırken olumsuz olaylara ve durumlara karşı size güç veren yakut taşı, aynı zamanda yorgunluğa ve yaşlanmaya karşı etkilidir.

Böbrek, kalp ve göz hastalıklarının tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olmakla birlikte aynı zamanda cinsle rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkilere sahip doğal taşlar arasında yer alır. Kan ve damar hastalıkları üzerinde de bilinen olumlu etkilerinin yanı sıra hamilelik döneminde de anne ve bebek sağlığı üzerinde son derece etkilidir. Kategorimizdeki takı ve aksesuar modelleri ile sizler de tüm bu faydalar ile birlikte şıklığınızı arttırabilirsiniz.

Zümrüt Taşı

Zümrüt Taşı; aşk, sadakat, sevgi ve sağ duyu taşı olarak bilinir. Özellikle eşler ya da sevgililer arasındaki duygusal bağın kurulmasında ve bu bağın sağlıklı bir şekilde korunması konusunda yüksek güce sahip olduğuna inanılır. Aşkın ve sadakatin sembolü olmakla birlikte aynı zamanda hem fiziksel hem de ruhsal birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp yöntemleri arasında yerini alır.

Asırlardan beri yaydığı yeşil enerjisinin yanı sıra ruhsal ve fiziksel sağlığa olan faydaları ile bilinen zümrüt taşı; elmas, safir, yakut gibi değerli taşlar kadar değerli ve önemli bir taştır. Özellikle kolye, küpe, yüzük ve bileklik olmak üzere birçok takı ve mücevher üretiminde zümrüt taşı kullanılmaktadır.

Zümrüt Taşı Özellikleri

Bulunduğu ortamda kendisine özgü yeşil bir enerji yayan zümrüt taşı; yeşil ışık enerjisi ile beyni dinlendirirken aynı zamanda beyne dinginlik kazandırır. Kalp çakralarını açarak enerji tıkanmalarını giderir. Bereket ve neşe taşı olarak bilindiğinden tüm kötü enerjinin ve bereketsizliğin bu taş ile gittiği düşünülür.

Özellikle eşler arasında maddi kıymetinin yanı sıra manevi olarak da oldukça değerli bir taştır. Bu nedenle de kendinize olduğu kadar özellikle eşinize zümrüt taşı ile yapılmış takı modelleri, alabileceğiniz en değerli ve anlamlı hediyeler olabilecektir. Evlilik içerisinde olduğu kadar arkadaşlar ve genel olarak aile içinde de sevgi ve sadakat bağlarını güçlendirdiği bilindiğinden gördüğü ilgi büyüktür.