Stok Kodu: OSM1404 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Amazonit, Yeşil Lav Taşı Ağırlık: 19 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Amazonit Taşı

Amazonit Taşı, hem görünümü hem de rengi ile nehre benzemektedir. Amazonit taşı ise Brezilya’da bulunan Amazon nehrinden gelmektedir. Amazonit taşının anlamı cesarettir. Oldukça güçlü bir enerjisi olan Amazonit taşının tüm özellikleri Amazon kadınlarının gücüne ve cesaretine benzetilmektedir.

Amazonit taşının tarihine bakıldığında 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle renginden dolayı yüksek bir enerjisi olduğuna inanılan Amazonit taşı eski dönemlerde hem gücün hem de zenginliğin bir göstergesi olarak kullanılmaktaydı. Amazonit taşının ayrıca şifalandırıcı bir etkisi de vardır. Bunun için Mezopotomya ve Mısır medeniyetlerinde kralların asalarında ve çeşitli eşyalarında da Amazonit taşı sıklıkla tercih edilmekteydi.

Amazonit Taşı Özellikleri

Doğada büyük kütleler halinde görülebilen Amazonit taşı küçük prizmalar şeklinde de olabilmektedir.

küçük prizmalar şeklinde de olabilmektedir. Genellikle rengi turkuaz tonlarında olmakla birlikte yeşil ve mavi tonları ağırlıklı da olabilmektedir.

Doğada yer alan Amazonit taşı saydam veya yarı saydam bir yapıya sahiptir.

taşı saydam veya yarı saydam bir yapıya sahiptir. Amazonit taşının içerisinde bileşenlere bakıldığında potasyum, silisyum, oksijen ve alüminyum gibi maddelerin bulunduğu görülmektedir.

Amazonit taşı genel olarak yarı değerli taşlar grubunda yer alsa da doğada oldukça az bulunmasından dolayı değerli bir taş çeşidi olduğu da kabul edilmektedir.

Pek çok ülkede bulunan Amazonit taşı genel olarak Madagaskar, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde daha yoğun olarak bulunmaktadır.

taşı genel olarak Madagaskar, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde daha yoğun olarak bulunmaktadır. Isıya dayanıklılık açısından diğer taşlara nazaran daha dayanıksız bir yapıya sahiptir.

Rudraksha (LAV TAŞI)

Rudraksha, doğal bir taş olmamakla birlikte “Shiva’ın Gözyaşları” olarak adlandırılan bir ağacın kurumuş tohumlarına verilen isimdir. Günümüzde özellikle kolye gibi tasarımlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Doğal bir taş olmadığı halde yaşam gücünü, doğurganlığı ve yaradılışı simgeleyen özel bir tohumdur. Güçlü bir şifa kaynağı olduğuna inanılan Rudraksha, özellikle ruh sağlığına oldukça faydalıdır ve insan ruhunu yenileyerek canlandırır.

Tüm çakraların hizalanmasında etkili olmakla birikte eğer çakralarda tıkanıklık var ise bu tohum, ruhsal dengeyi kuramayabilir. Rudraksha tohumu ile yaygın olarak farklı tasarımlarda kolye modelleri üretilir. Tamamen doğal olarak üretilen bu kolye tasarımları, insan tenine değdikçe insan ruhuna ciddi faydalar sağlar ve insanı rahatlatır.

Rudraksha Ne İşe Yarar?

Doğal bir taş olmamasına rağmen en az doğal taşlar kadar insan ruhuna şifa kaybağı olan rudraksha, çakraların hizalanmasını sağlarken aynı zamanda bu tohum ile üretilmiş olan kolyeleri kullanan kişilerin zihnini açar ve gevşetir. Tüm ruhsal sıkıntılarınızı giderirken aynı zamanda ruhunuzdaki sıkıntıları ruhunuzdan tamamen uzaklaştırır.

Kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz hem şifa dolu hem de şık bir hediye seçeneği olan bu tohum ile üretilen kolye modelleri, ruhunuzu içten iyileştirmenin ve sorunlarınızı kökten çözerek farkındalığınızı oluşturmanın en doğal ve etkili yoludur.Sizler de hemen kategorimizi inceleyerek kategorimiz içerisinde rudraksha ile üretilmiş tüm tasarımlara göz atabilir ve hemen hem kendinize hem de sevdiklerinize tercihler yapabilirsiniz.