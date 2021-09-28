Stok Kodu: OSM1327 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Amazonit Taşı Taşı Ağırlık: 13 Gr (+/-1,5) Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Amazonit taşı, mikroklinik mineralinden oluşan bir kuvars türüdür ve genellikle yeşil veya yeşil-mavi renkte bulunur. Hem fiziksel hem de duygusal faydaları olduğuna inanılan bir kristal olarak kabul edilir.

İşte Amazonit taşının bazı faydaları:



Duygusal denge: Amazonit taşı, duygusal dengeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir. Stresi azaltabilir, endişeyi hafifletebilir ve iç huzur hissi verir. Olumsuz duyguları dönüştürmeye ve olumlu duygusal deneyimleri teşvik etmeye yardımcı olabilir.



İletişim ve ifade: Amazonit taşı, iletişim becerilerini güçlendirmeye ve ifadeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir. İletişim engellerini kaldırabilir, özgüveni artırabilir ve samimi iletişim kurmayı kolaylaştırabilir.



Kendini ifade etme cesareti: Amazonit taşı, içsel gücü ve kendini ifade etme cesaretini artırmaya yardımcı olabilir. Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek, sınırlarınızı belirlemek ve kişisel doğrularınızı takip etmek konusunda yardımcı olabilir.



Duygusal iyileşme: Amazonit taşı, duygusal iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. Geçmiş travmaları ve duygusal yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Duygusal kalıpları kırabilir ve affetme sürecini kolaylaştırabilir.



Dengelenme ve enerji akışı: Amazonit taşı, enerji akışını dengeleyebilir ve merkezlenmeyi teşvik edebilir. Enerji merkezlerini uyumlu bir şekilde çalıştırabilir ve bedenin enerji dengesini destekleyebilir.



İyimserlik ve neşe: Amazonit taşı, pozitif enerjiyi çekmeye yardımcı olabilir. İyimserlik, neşe ve sevinç hissi verir. Motivasyonu artırabilir ve yaşama olumlu bir bakış açısı kazandırabilir.



Ancak, herkesin deneyimleri farklı olabilir ve taşların etkileri kişiden kişiye değişebilir. Her zaman kendi deneyimlerinize dayanarak ve taşı düzenli olarak temizleyerek enerjisini yenilemek önemlidir.





