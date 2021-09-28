 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Amazonit Doğal Taşlı Bileklik

Ürün Kodu : OSM1327
Öne Çıkan Bilgiler
Amazonit doğal taşlı bileklik en uygun fiyatlarla ve kapıda ödeme seçenekleri ile osmanlı pazar da...
Hediyesi :
1.713,00 TL
Havale Fiyatı : 1.627,35 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
 
Stok Kodu: OSM1327
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 8*8 mm
Kullanılan TAŞ: Amazonit Taşı Taşı
Ağırlık: 13 Gr (+/-1,5)
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:  

Amazonit taşı, mikroklinik mineralinden oluşan bir kuvars türüdür ve genellikle yeşil veya yeşil-mavi renkte bulunur. Hem fiziksel hem de duygusal faydaları olduğuna inanılan bir kristal olarak kabul edilir.

 

İşte Amazonit taşının bazı faydaları:

Duygusal denge: Amazonit taşı, duygusal dengeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir. Stresi azaltabilir, endişeyi hafifletebilir ve iç huzur hissi verir. Olumsuz duyguları dönüştürmeye ve olumlu duygusal deneyimleri teşvik etmeye yardımcı olabilir.

İletişim ve ifade: Amazonit taşı, iletişim becerilerini güçlendirmeye ve ifadeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir. İletişim engellerini kaldırabilir, özgüveni artırabilir ve samimi iletişim kurmayı kolaylaştırabilir.

Kendini ifade etme cesareti: Amazonit taşı, içsel gücü ve kendini ifade etme cesaretini artırmaya yardımcı olabilir. Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek, sınırlarınızı belirlemek ve kişisel doğrularınızı takip etmek konusunda yardımcı olabilir.

Duygusal iyileşme: Amazonit taşı, duygusal iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. Geçmiş travmaları ve duygusal yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Duygusal kalıpları kırabilir ve affetme sürecini kolaylaştırabilir.

Dengelenme ve enerji akışı: Amazonit taşı, enerji akışını dengeleyebilir ve merkezlenmeyi teşvik edebilir. Enerji merkezlerini uyumlu bir şekilde çalıştırabilir ve bedenin enerji dengesini destekleyebilir.

İyimserlik ve neşe: Amazonit taşı, pozitif enerjiyi çekmeye yardımcı olabilir. İyimserlik, neşe ve sevinç hissi verir. Motivasyonu artırabilir ve yaşama olumlu bir bakış açısı kazandırabilir.

Ancak, herkesin deneyimleri farklı olabilir ve taşların etkileri kişiden kişiye değişebilir. Her zaman kendi deneyimlerinize dayanarak ve taşı düzenli olarak temizleyerek enerjisini yenilemek önemlidir.


Ürün Etiketleri
doğal taşlı bileklik bayan
erkek bileklik
doğaltaşlı bileklik
bileklik
doğaltaşlı erkek bileklik
bayan bileklik
doğal taşlı bileklik kadın
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.