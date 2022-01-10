Stok Kodu: OSM1405 Metaryel: Boyut: 6*6 mm Kullanılan TAŞ: Sitrin Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Sitrin Taşı

Sitrin Taşı, sarı renkte kuvars grubu doğal taşlar arasında yer alır. Demir yönünden son derece zengin olan sitrin, sarı rengini de içerisindeki demir mineralinden almıştır. Bu nedenle de şık ve estetik görünümünün altında ciddi bir sağlığa fayda gösteren potansiyeli mevcuttur. Çünkü içerisindeki zengin demir sayesinde sağlığınıza birçok fayda sağlayan taştır.

Tüccar taşı olarak da bilinir ve yanında taşıyan kişiye bereket getirdiği bilinmektedir. Demir mineralinin yanı sıra oksijen, silisyum, sodyum, kalsiyum, lityum ve magnezyum gibi sağlığınıza iyi gelecek mineraller içerir. Uzun süreli kullanım için düzenli olarak toprağa gömerek temizlediğiniz takdirde kullanım süresi daha uzun, faydaları daha fazla olacaktır.

Sitrin Taşı Özellikleri

Sitrin taşı kategorimizde tamamen doğal olarak üretilmiş özel tasarım olan kolye, küpe, yüzük, bileklik ve tesbih tasarımları mevcuttur. Bu modeller arasından kendiniz için eşsiz tercihler yapabileceğiniz gibi aynı zamanda sizin için değerli olan kadın ve erkek sevdiklerinize de isabetli ve şık tercihler yapabilirsiniz.

Temas ettiğiniz halde size mutluluk ve neşe veren sitrin taşı, bulunduğunuz ortamda bulunan radyasyonu temizleyen bir taştır. Kötü alışkanlık ve bağımlılıklarınızdan kurtulmanızı sağlarken aynı zamanda üzerinizdeki kötü enerjiyi atarak etrafa pozitif bakış açısı ile bakmanızı sağlar. Sindirim ve dolaşım sistemi sağlığına birebir iyi gelen sitrin taşı, aynı zamanda kadınların menopoz dönemi sorunlarına da birebir iyi geldiği bilinen değerli ve sağlıklı taştır.