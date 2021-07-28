SAFİR TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Safir Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Dünyanın en pahalı ve değerli taşları arasında bulunan safir ler, sert ısılara dayanıklı ve muhteşem mavi renkte ve beyaz damarlı olurlar. Dünya yüzünde en değerli ve ünlü Safirler Hindistan'dan çıkmışlardır. Mohs ölçeğine göre Safir Elmastan sonra gelen sertlik derecesine sahiptir. Safirler saf iken renksiz bir mineral olan Korondumun bir çeşididir.

Çok değerli bir mücevher olması onları aranılır bir hale getirmiştir. Bugün bilinen en büyük Safir, 563 kıratlık Hindistan Yıldızıdır ve New York Doğal Tarih Müzesinde teşhir edilmektedir. 330 kıratlık olan bir diğer Safir ise Asyanın Yıldızı adlı taştır ve Washington DC'de sergilenmektedir.Kalp ve böbrekleri kuvvetlendirir ve tüm salgı bezlerini harekete geçirici özelliği vardır. Psişik yetenekleri arttırır ve sezgi gücünü güçlendirir. Bundan dolayı yaratıcı ifadenin gelişmesinde büyük rol oynar. Karışıklığın ortadan kalkmasına neden olup kozmik farkındalığı arttırır.

ZÜMRÜT TAŞININ ÖZELLİKLERİ VE VÜCUDA YARARLARI



Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan Zümrütler mitlerin ve efsanelerin taşıdır. Geçmişte Şeytanın Cennet'ten kovulurken alnından düşen taşın ve Kutsal Kader'deki taşın da Zümrüt olduğu söylenir.

Renginin yeşil olması nedeniyle bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı. Bağışıklık sistemi,sinir sistemi, kalp, ciğer ve böbreği kuvvetlendirdiği bilinir.Beden-ruh-zihin için tonik vazifesi görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır unsurlarını içerir. Zümrüt'e kimi yerlerde "Koşulsuz Aşk Taşı" da denmektedir. Sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi armağan olarak görülür. Bazı İslam ülkelerinde Zümrüt'ün var olan koruyucu tılsım gücünü bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildiğine de rastlanmıştır. Koç, boğa ve ikizler burçlarının taşıdır.

Yararları

Güven, huzur, sükun, ahenk, uyum sağlar. Karşılıklı sevgiyi besler. Evlilikte sadakati artırır. Kalp hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Kan dolaşımını düzenler. Böbrek hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Kanı temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

YAKUT TAŞI?

Yakut Taşının Özelikleri ;