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Şakayık Kokusu - Şakayık Esansı Kadın

Ürün Kodu : SE028
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
2.827,00 TL
Havale Fiyatı : 2.685,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE028
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler

NOT:

 Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Şakayık Kokusu - ŞAKAYIK ESANSI

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Üst Notalar:Pembe biber, sümbül, ananas ve yasemin

Orta notalarda paçuli, iris ve sedir ağacı

Dip Notalar: Vanilya, amber, beyaz misk ve vetiverle, şakayık



Notalarının etkileyiciliği ve birbirleriyle etkileşimi kış ayları ve gece için daha uygun kılıyor. Çok yüksek bir kalıcılık performansı göstererek kadınların yüzünü güldürüyor. Turunç ve kontrast yaratan yasemin ve odunsu notalarla zengin ve büyüleyici bir etki bırakır. Çiçeksi, odunsu ve oryantal olan bu koku romantik duyulara hitap eder. Odunsuluğu daha belirgin olduğu için hafif kokuları sevenlere biraz ağır gelebilir. Ben buradayım diyen bir koku arıyorsanız bu koku tam size göre...

B16

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