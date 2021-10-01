Şakayık Kokusu - Şakayık Esansı Kadın

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Şakayık Kokusu - ŞAKAYIK ESANSI





Üst Notalar:Pembe biber, sümbül, ananas ve yasemin



Orta notalarda paçuli, iris ve sedir ağacı



Dip Notalar: Vanilya, amber, beyaz misk ve vetiverle, şakayık







Notalarının etkileyiciliği ve birbirleriyle etkileşimi kış ayları ve gece için daha uygun kılıyor. Çok yüksek bir kalıcılık performansı göstererek kadınların yüzünü güldürüyor. Turunç ve kontrast yaratan yasemin ve odunsu notalarla zengin ve büyüleyici bir etki bırakır. Çiçeksi, odunsu ve oryantal olan bu koku romantik duyulara hitap eder. Odunsuluğu daha belirgin olduğu için hafif kokuları sevenlere biraz ağır gelebilir. Ben buradayım diyen bir koku arıyorsanız bu koku tam size göre...



B16