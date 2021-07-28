Avustralya SAFİRİ

Safir taşı da yakut taşı gibi korindon grubuna aittir. Çeşitli renklerde bulunabilir. Dünyanın en pahalı ve en değerli taşları arasında bulunan safir, sert ısıya dayanıklıdır. Muhteşem mavi renkli ve beyaz damarlı olurlar. Işıltısı ve aydınlık görüntüsü onu diğer taşlardan farklı kılar. Dünyada en değerli safir taşları Hindistan'dan çıkarılanlardır.

Mohs ölçeğine göre safir sertlik derecesinde elmastan sonra gelir. Safir saf iken renksiz bir mineral olan korondumun bir çeşididir. Çok değerli bir mücevher olması onları aranır hale getirmiştir.

Bilinen en büyük safir ,563 karatlık hindistan yıldızıdır. New York Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenmektedir. 330 karat olan bir diğeri ise asyanın yıldızı olarak adlandırılmış olup, Washington DC'de sergilenmektedir.