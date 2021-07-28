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Sri Lanka (Carnelian) Akiği Özel Kalem işi Gümüş Yüzük Nurullah Daştan Usta

Ürün Kodu : FYZ012
Öne Çıkan Bilgiler
BU YÜZÜKTEN DÜNYADA SADECE 1 TANE VAR ! HAVVANUR İNCEKARA TAVSİYESİ ÜRÜN! Erzurumlu Nurullah Daştan ekolü, yaklaşık 300 yıllık Osmanlı kalem işinin günümüzdeki son temsilcisidir
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
36.261,00 TL
Havale Fiyatı : 34.447,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:FYZ012
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:akik
Ağırlık:12,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi  30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.
Özellikler:

               Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

               Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

  • Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.

SRİLANKA (CARNELİAN) AKİĞİ

Taşların sırlı şahı, Ölümsüz Taş, ve Yemen Taşı adlarıyla şan bulmuştur. Akik taşı, eski çağlardan beri süs eşyası, mücevher bazen de olumsuz enerjilere karşı koruyucu etmen olarak kullanılır. Bir merkezin çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşmuş bir görünümdedir. Serttir ve renkli kısımları ışığı geçiren bir yapıya sahiptir.
İsmini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almıştır. Agat ve Akit olarak ünlenen taşlar, kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve yeşil karışımı renklerdedir. Peygamber Efendimiz, akik taşlı bir yüzüğü mühür olarak kullanmıştır. Akik taşına kimileri Ateş Taşı ya da Gezgin Taşı derler.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir. İmam Caferi Sadık (a.s) rivayet edilir ki; " Zalim bir hakim karşısına suç işlediği gerekçesi ile tutuklanan bir kişi çıkarılmıştır. İmam Caferi Sadık (a.s) O şahsa " akik yüzük yetiştirin” diye emir buyurur. O şahsa akik yüzük ulaştırıldı ve parmağına takıldı. O kişi tutuklanmaktan kurtuldu. 66 Hilyet-ül Muttagin sayfa; 16

  • ·Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
  • ·Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
  • ·Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
  • ·Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
  • ·Cesaretin artmasını sağlar.
  • ·Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
  • ·Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
  • ·Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
  • ·Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  • ·Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
  • ·Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.
  • ·Özgüveni artırır.
Nurullah Daştan Özel Koleksiyonu

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