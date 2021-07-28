 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Swiss Blue Topaz Nurullah Daştan Özel Kalem İşçiliği

Ürün Kodu : FYZ003
Öne Çıkan Bilgiler
BU YÜZÜKTEN DÜNYADA SADECE 1 TANE VAR ! Erzurumlu Nurullah Daştan (Hafız Usta ekolü) yaklaşık 300 yıllık Osmanlı kalem işinin günümüzdeki son temsilcisidir.
45.799,00 TL
Havale Fiyatı : 43.509,05 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:FYZ003
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Swiss Blue Topaz
Ağırlık:13,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

               Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

  • Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.
 Topaz;  eski dönemlerden beri kullanılan ve en kudretli taşlardan biri olduğuna inanılır. Vücuda yararları bakımından en başta  göz hastalıklarına ve veba gibi salgın hastalıklara iyi geldiği söylenir. 
    Pek çok rengi mevcuttur. Bunu en çok etkileyen şey ise çıkartıldığı bölgedir. Başlıca renkleri beyaz,gri,mavi,sarı,turuncu,kahverengi,kırmızı yada renksiz olabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topazı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topazlara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır.
   Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan Topaz, özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır.Özellikle sarı topaz ve turuncu topaz en değerli çeşitleridir. Mavi topaz ise en yaygın kullanılan topaz çeşididir.Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.Bugün dünya yüzünde en değerli Topaz’ların çıkarıldığı ülke Brezilya’dır. Topaz kristalleri genelde dörtgen şeklinde olup, elmasla aynı ağırlığa sahip yegane doğal değerli bir taştır. Şeffaf Topaz kimi zaman elmastan ayırt edilemez.
Topaz’ın bilinen faydaları;
  • Genel olarak önemli bir bedensel ve ruhsal iyileştiricidir.
  • Özellikle saydam Topaz, ruhsal gelişim sağlar.
  • Göz hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.
  • Zihin açıklığı verir, muhakeme gücünü artırır, birdenbire ortaya çıkan tehlikeli veya zor durumlarda, kişiye bu durumla başa çıkabilecek akıl, sezgi gücü ve cesareti verir.
  • Zalimlerin zulmünden, kötü karakterli kişilerin kötülüğünden koruduğuna inanılır.
  • Zekâ ve yetenekleri geliştirir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Göz hastalıkları ve salgın hastalıklara iyi gelir.
Sertlik Derecesi : 8
Burçlar : Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Yay
Çakralar : Kök, Güneş sinirağı, Boğaz, Taç
Ürün Etiketleri
nurullah daştan
nurullah usta
en güzel gümüş yüzük
dünyada tek hediye
erzurum kalem işi ustası
erzurumlu nurullah usta
topaz yüzük
blue topaz yüzük
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.