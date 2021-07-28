Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

Topaz; eski dönemlerden beri kullanılan ve en kudretli taşlardan biri olduğuna inanılır. Vücuda yararları bakımından en başta göz hastalıklarına ve veba gibi salgın hastalıklara iyi geldiği söylenir.

Pek çok rengi mevcuttur. Bunu en çok etkileyen şey ise çıkartıldığı bölgedir. Başlıca renkleri beyaz,gri,mavi,sarı,turuncu,kahverengi,kırmızı yada renksiz olabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topaz ı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topaz ının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topaz lara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır.

Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan Topaz , özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır.Özellikle sarı topaz ve turuncu topaz en değerli çeşitleridir. Mavi topaz ise en yaygın kullanılan topaz çeşididir.Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.Bugün dünya yüzünde en değerli Topaz ’ların çıkarıldığı ülke Brezilya’dır. Topaz kristalleri genelde dörtgen şeklinde olup, elmasla aynı ağırlığa sahip yegane doğal değerli bir taştır. Şeffaf Topaz kimi zaman elmastan ayırt edilemez.

Topaz’ın bilinen faydaları;

Genel olarak önemli bir bedensel ve ruhsal iyileştiricidir.

Özellikle saydam Topaz , ruhsal gelişim sağlar.

, ruhsal gelişim sağlar. Göz hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

Zihin açıklığı verir, muhakeme gücünü artırır, birdenbire ortaya çıkan tehlikeli veya zor durumlarda, kişiye bu durumla başa çıkabilecek akıl, sezgi gücü ve cesareti verir.

Zalimlerin zulmünden, kötü karakterli kişilerin kötülüğünden koruduğuna inanılır.

Zekâ ve yetenekleri geliştirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz hastalıkları ve salgın hastalıklara iyi gelir.

Sertlik Derecesi : 8

Burçlar : Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Yay