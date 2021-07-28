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Tarçın Ağacı Sistemli Tesbih Sığırcık Kesim

Ürün Kodu : TA001
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Tarçın Ağacı Tesbih Bu Ürünü Sitemizden İster Kredi Kartı ile isterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz. Ürün Size Faturalı ve Sertifikalı gönderilir.
Hediyesi :
2.300,00 TL
Havale Fiyatı : 2.185,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: TA001
Metaryel: Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ: Tarçın Ağacı

Ağırlık: 20,70 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli: Sığırcık Kesim
Tane Kalınlığı: 9 mm Boyu / 9 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: 31,10 cm
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Tarçın Nedir ?
Tarçın Ağacı
Tarçın ağacı, Defnegiller familyasından olan tarçın ağacı kokulu hoş bir bitkidir. Hoş kokusu ve özellikle aroması için kullanılan tarçın ülkemizde yetişmemektedir. Tarçın ağacı özellikle Güney Asya bölgesi, Srilanka, Hindistan, Myammar da yetişen  bir bitki türüdür. Çin tarçını ve Seylan tarçını olarak iki türü vardır. Çin tarçını uzun boylu bir ağaç olmasına karşın Seylan tarçını daha kısa boylu bir ağaçtır. Çin tarçınına göre Seylan tarçını daha fazla rağbet görmektedir. Tarçın ağacı sıcak iklimleri seven bir bitkidir. 
Tarçın ağacının kabukları ve yaprakları kullanıldığı için kabuklarını sıyırma ve yapraklarını toplamak bu ağaca zarar vermez.
Tarçın Ağacı
 Birçok faydası olan tarçın aroması nedeniyle de çok sevilen bir bitkidir. Barsak gazlarında, ishallerde. iştahsızlık ta ve bağışıklık sisteminin gelişmesinde oldukça faydalı bir bitkidir. kabukları ve toz halinde olarak iki türlüde kullanılır. Ayrıca unlu mamullerinde baharat olarak ta kullanılmaktadır.
Tarçın ağacı her mevsim yeşil kalan, tropik bölgelerde yetişen, bunun dışında yetiştirilemeyen ve iklim değişiklikliklerinde, aşırı sıcak ve soğuklarda hemen zarar görüp, ölen bir bitkidir.
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