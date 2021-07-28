Tarçın Nedir ?

Tarçın Ağacı

Tarçın ağacı, Defnegiller familyasından olan tarçın ağacı kokulu hoş bir bitkidir. Hoş kokusu ve özellikle aroması için kullanılan tarçın ülkemizde yetişmemektedir. Tarçın ağacı özellikle Güney Asya bölgesi, Srilanka, Hindistan, Myammar da yetişen bir bitki türüdür. Çin tarçını ve Seylan tarçını olarak iki türü vardır. Çin tarçını uzun boylu bir ağaç olmasına karşın Seylan tarçını daha kısa boylu bir ağaçtır. Çin tarçınına göre Seylan tarçını daha fazla rağbet görmektedir. Tarçın ağacı sıcak iklimleri seven bir bitkidir.

Tarçın ağacının kabukları ve yaprakları kullanıldığı için kabuklarını sıyırma ve yapraklarını toplamak bu ağaca zarar vermez.

Tarçın Ağacı

Birçok faydası olan tarçın aroması nedeniyle de çok sevilen bir bitkidir. Barsak gazlarında, ishallerde. iştahsızlık ta ve bağışıklık sisteminin gelişmesinde oldukça faydalı bir bitkidir. kabukları ve toz halinde olarak iki türlüde kullanılır. Ayrıca unlu mamullerinde baharat olarak ta kullanılmaktadır.

Tarçın ağacı her mevsim yeşil kalan, tropik bölgelerde yetişen, bunun dışında yetiştirilemeyen ve iklim değişiklikliklerinde, aşırı sıcak ve soğuklarda hemen zarar görüp, ölen bir bitkidir.