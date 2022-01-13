Stok Kodu: OSM1440 Metaryel: Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Kuka ağacı Ağırlık: Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:





Kuka Ağacı Tesbihler



Kuka Ağacı Tesbihler, tropikal ağaç meyvesi olan kuka meyvesinden üretilir. Osmanlı Devleti döneminde sağlık alanında kullanılan kuka meyvesi, sert bir yapıya sahip olması sayesinde tesbihlerin de sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasını sağlar. Bununla birlikte kuka tesbihlerinin geçmişten günümüze kadar sağlığa birçok faydası olduğu bilinen bir gerçektir.



Yıllandıkça Değerlenen Kuka Ağacı Tesbihler



Erkekler için önemli bir yere sahip olan aksesuarların başında tesbihler gelir. Kuka ağacı tesbihler, sağlamlığı ve sağlığa olan faydaları sebebi ile son derece değerli ürünlerdir. Anti bakteriyel özellikte olan kuka meyvesinden üretilir. Ayrıca kullandıkça kararma özelliğine sahiptir. Kararak kuka ağacı tesbihleri ise daha değerli ve faydalı hale gelir.

