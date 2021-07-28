Esmaül Hüsna Nedir?
Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.
İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?
Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.
Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.
Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.
Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.
Bismillahirrahmanirrahim;
ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)
- ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden
- ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli
- EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı
- EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz
- ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran
- EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan
- EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir
- EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip
- EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan
- EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren
- EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir
- EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan
- EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren
- EL- GAFFAR: Marifeti çok olan
- EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan
- EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan
- ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden
- EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir
- EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen
- EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan
- EL-BASIT: Açan genişleten
- EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan
- ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten
- EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan
- EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan
- ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten
- EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören
- EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren
- EL- ADL: Çok adaletli
- EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran
- EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan
- EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen
- EL-AZİM: Azameti pek büyük
- EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok
- EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan
- EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek
- EL-KEBİR: Çok büyük en büyük
- EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan
- EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren
- EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen
- EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi
- EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan
- ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten
- EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen
- EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş
- EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan
- EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan
- EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan
- EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran
- EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
- EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran
- EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren
- EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü
- EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan
- EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan
- EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen
- EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen
- EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan
- EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen
- EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren
- EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan
- EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen
- EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan
- EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan
- EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan
- EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan
- ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer
- EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren
- EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan
- EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren
- EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan
- EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
- EL-AHİR: Son anlamına gelen
- EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen
- EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen
- EL-BATIN: Her şeyden gizli
- EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden
- EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden
- ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden
- EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran
- EL-AFÜVV: Çok affeden
- ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen
- MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan
- ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan
- EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan
- EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan
- EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen
- EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan
- EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
- ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan
- EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan
- EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren
- EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren
- EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden
- EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan
- EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan
- ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran
- ES-SABUR: Çok sabırlı