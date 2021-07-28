Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

JAKARTA SAFİRİ

Safir taşı da yakut taşı gibi korindon grubuna aittir. Çeşitli renklerde bulunabilir. Dünyanın en pahalı ve en değerli taşları arasında bulunan safir, sert ısıya dayanıklıdır. Muhteşem mavi renkli ve siyah damarlı olurlar. Işıltısı ve aydınlık görüntüsü onu diğer taşlardan farklı kılar. Dünyada en değerli safir taşları Endenozya'dan çıkarılanlardır.

Mohs ölçegine göre safir sertlik derecesinde elmastan sonra gelir. Safir saf iken renksiz bir mineral olan korondumun bir çeşididir. Çok değerli bir mücevher olması onları aranır hale getirmiştir.

Bilinen en büyük safir, 563 karatlık hindistan yıldızıdır. New York Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenmektedir. 330 karat olan bir diğeri ise asyanın yıldızı olarak adlandırılmış olup, Washington DC'de sergilenmektedir.

Safir kendine has canlı bir görünüme sahiptir. Tarih boyunca, özellikle batı kralları tarafından kutsal bir koruyucu olarak kabul edilmiş, kullanımı kralların tekeline alınmış, kötülüklerden, ihanetten, büyülerden, yenilgilerden korunmak için kullanılmıştır. Ayrıca Safir papalık makamınında sembolüdür. Osmanlı hükümdarlarının takı olarak kullandığı da bilinmektedir.Osmanlı sultanları sag ellerine safir li yüzük kullanırlardı. Çok pahalı olduğundan halkın kullanması da zaten pek mümkün değildir.

SAFİR

Ortaçağda krallar tarafından korunma amacı ile kullanılmakla birlikte yargılama yapacakları mahkemelerde adil olmak içinde kullanılmıştır. Bu taşın uzlaşma sağlayacağına ve kan dökülmesine engel olacağına inanılırdı. Zehirli bir yılan ile bu taşın bir kaba koyulduklarında yılanın öldüğünü söylerler. Safir, yakut, zümrüt gibi kralların taçlarında kullanılarak efsaneleşmiştir. Simyacılar tarafından kullanılan safir büyücüler tarafındanda rağbet görmüştür. Vebaya karşı da kulanılmıştır.

Maddi hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstererek çalışmanızı sağlar.

Başarı karşısında bu başarıya karşı duyulacak kibir duygusunu dengeler

Ortaklar arasında sadakat sağlar.

Sinir sistemi ve tiroid bezlerinin işlevini düzenler. İştahı azaltır.

Sarı safir; çocukluk tramvlarının tedavisinde kullanılır.



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