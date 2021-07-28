kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 İş Günü İçerisinde Yapılmaktadır.

Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 İş Günü İçerisinde Yapılmaktadır.

Özellikler: