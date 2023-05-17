Stok Kodu: DUA626 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 30*30 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Celcelutiye Duası Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

CELCELUTİYE DUASI



Allah (cc), kullarına “bana dua edin, size icap edeyim.” Diye buyuruyor. Dilinizin döndüğünce ve ihtiyaçlarına göre dualar ediyorsunuzdur. Ettiğiniz dualar, ihtiyacınıza göre kısıtlı ve sınırlı dualardır. Fakat Celcelutiye duası, bütün duaları kapsayan en kapsamlı dua olarak dikkat çekiyor.



Hz. Ali’nin duayı kaside halinde yazması, Bediüzzaman, İmam Gazali gibi alimlerin şerh düşmeleri duanın gücünü ortaya koyuyor. Celcelutiye, yüksek tesirli ve etkili bir duadır. Dua içinde Allah’ın isimleri sıralandığından tam bir hazinedir. En büyük müjde de Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam, bu duada saklıdır.



Bu duayı okuyarak Allah’a sığınırsanız ve sadece O’ndan isterseniz, bu dünyada ve ahrette işleriniz kolaylaşacaktır. Hayırlara vesile olacağınız ve berekete kavuşacağınız müjdelenmiştir.



Ruhi, manevi, maddi sıkıntılarınızdan; bildiğiniz veya bilmediğiniz kötülüklerden, güzel amellere ulaşmak için bol bol bu duayı okuyabilirsiniz.



Celcelutiye duası, Allah’ın rahmetini celb etmesi sebebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi olarak kabul ediliyor. Her türlü ihtiyacınıza yanıt veren bir duadır. Duada Allah’ın bütün isimlerini saydığınız, Allah’ı övüp, hamd-u senalar ettiğiniz için makbul bir duadır.







Faziletleri:



1-Kuraklığa karşı 31 defa okuyorsunuz.



2- Korktuğunuz kişilerden olan emin olmak ve kötülüklerini bertaraf etmek için, vefk halinde yazarak, üzerinizde taşıyorsunuz.



3- Aile ve iş yeri ortamında sevgi ve hürmet için vefk halinde yazarak üzerinizde taşıyorsunuz.



4- Ateş ve yangından korunmak istiyorsanız bu duayı 7 defa okuyup, ateşe üflüyorsunuz.



5- Gemiyle, tekneyle veya kayıkla denizdeyseniz, oluşacak fırtınaya karşı 31 defa okuyorsunuz.



6- Silahlardan ve etkisinden korkuyorsanız üzerinizde taşıyorsunuz.



7- Düşman şerrinden ve dilinden korunmak için, üzerinizde taşıyorsunuz.



8- Bütün dertlerinizin şifa bulmasını istiyorsanız, üzerinizde taşıyorsunuz.



9- Hamileler üzerlerinde taşırlarsa, doğumları kolay geçer.



10- Borçtan kurtulmak istiyorsanız, üzerinizde taşıyorsunuz.