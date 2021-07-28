Stok Kodu: İMT009 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Kullanılan TAŞ: Doğal İnci Ağırlık: 38,55 gr(+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Yuvarlak (Küre) Kesim Tane Kalınlığı: 8mm / 8mm Tesbih Toplam Uzunluğu: 26,25 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Ürünümüz 925 Ayar Gümüş İmame ve Püskül Kullanılmıştır.

Bu Tesbihin İmamesi ve Püskülü sitemiz İçerisindeki Modellerle Değiştirelebilir. İsterseniz İmame veya Püskül Üzerine İsim Yazdırabilirsiniz.