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Zultanite Taşlı 925 Ayar Gümüş Takı Seti

Ürün Kodu : OSM1893
Öne Çıkan Bilgiler
Zultanite taşlı 925 ayar gümüş takı seti, ışığa göre renk değiştiren özel taş yapısı ve gümüşün arındırıcı enerjisiyle dikkat çeker. Manevi açıdan huzur, sezgi açıklığı ve nazardan korunma inancıyla tercih edilen Zultanite, zarif tasarım ile birleşerek şıklık ve anlam bir arada sunar.
Hediyesi :
5.920,00 TL
Havale Fiyatı : 5.624,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1893
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 50 cm Zincir Uzunlugu
Kullanılan TAŞ: Zultanite
Ağırlık: 13,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Zultanite Taşlı 925 Ayar Gümüş Takı Seti – Işığın Dönüştürdüğü Asalet ve Manevi Güç

Zultanite taşı, ışığa göre renk değiştiren büyüleyici yapısıyla bilinen nadir taşlardan biridir. Gün ışığında yeşil, iç mekânda pembe veya amber tonlarına dönüşen bu eşsiz mineral, yüzyıllardır ruh dinginliği, sezgilerin kuvvetlenmesi ve içsel dönüşüm ile ilişkilendirilir.

925 ayar gümüşle birleştiğinde, taşın enerjisi daha temiz ve berrak şekilde hissedildiğine inanılır. Gümüş; negatif enerjiyi çekme ve kişiye dinginlik verme yönünde güçlü bir semboldür. Zultanite’nin dönüşüm enerjisi ile gümüşün arındırıcı etkisi birleşerek takı setini hem estetik hem manevi anlamda özel kılar.

🌿 Zultanite Taşının Faydaları (Manevi ve Enerjik İnançlara Göre)

  • Stres ve zihinsel dağınıklığı hafiflettiğine inanılır.

  • Değişim dönemlerinde kişiyi uyumlu ve dengeli tutar.

  • Sezgi açıklığı ve içgörü kazandırdığı söylenir.

  • Kalp çakrasını destekleyerek duygusal huzur sağlar.

  • Nazar ve negatif enerjilere karşı koruyucu titreşim sunduğu kabul edilir.

Ürün Etiketleri
zultanit
sultanit taşı
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