Zultanite Taşlı 925 Ayar Gümüş Takı Seti

TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1893
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|50 cm Zincir Uzunlugu
|Kullanılan TAŞ:
|Zultanite
|Ağırlık:
|13,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Zultanite taşı, ışığa göre renk değiştiren büyüleyici yapısıyla bilinen nadir taşlardan biridir. Gün ışığında yeşil, iç mekânda pembe veya amber tonlarına dönüşen bu eşsiz mineral, yüzyıllardır ruh dinginliği, sezgilerin kuvvetlenmesi ve içsel dönüşüm ile ilişkilendirilir.
925 ayar gümüşle birleştiğinde, taşın enerjisi daha temiz ve berrak şekilde hissedildiğine inanılır. Gümüş; negatif enerjiyi çekme ve kişiye dinginlik verme yönünde güçlü bir semboldür. Zultanite’nin dönüşüm enerjisi ile gümüşün arındırıcı etkisi birleşerek takı setini hem estetik hem manevi anlamda özel kılar.
Stres ve zihinsel dağınıklığı hafiflettiğine inanılır.
Değişim dönemlerinde kişiyi uyumlu ve dengeli tutar.
Sezgi açıklığı ve içgörü kazandırdığı söylenir.
Kalp çakrasını destekleyerek duygusal huzur sağlar.
Nazar ve negatif enerjilere karşı koruyucu titreşim sunduğu kabul edilir.