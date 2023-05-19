Stok Kodu: DUA643 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 5,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İsmi Azam hayır hatemi ve hurufu mukatta harfleri Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

İsmi Azam Hayır Hatemi

Celcelûtiye, Süryanîce "bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (S.A.V.) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azâm'ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (R.A.) tarafından Celcelûtiye vefki adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah'ın rahmetine vesile olması hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür.

Allah'ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah'a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelendiğine dair kaynaklar bulunmaktadır.

Celcelutiye vefki çok tesirli bir vefktir. Söz konusu bu vefk gümüş veya altın üzerine yazılır. (kolye yada plaka veya yüzük olabilir.)

Celcelutiye vefkini ve çeşitli vefk örneklerini, Topkapı Sarayı’nda sergilenen Osmanlı padişahlarına ait tılsımlı gömleklerin üzerinde de görmek mümkündür.



Celcelutiye vefki çok tesirli bir vefktir.

Cevşenü’ül-Kebir nasıl ki korunma kanalı ise, Celcelutiye de ilim ve şifa kanalıdır. İlim, özgünlük ve yetkinlik yoludur. Bu mânâ, Hz. Muhammed’e (asm) Cebrail vesilesiyle inmiştir ve belli sırlara binaen Adem’in(as) lisanı üzere nazmedilmiştir.

İmam-ı Buni, İmam-ı Gazali, Said Nursi, Ahmedi Gümüşhanevi, Cafer es Sadık, Muhammed el Bakır, Zeynel Abidin gibi bir çok alim, Celcelutiye’nin bir çok boyutları açtığını, derin ilimlerin ve etki alanlarının olduğunu anlatmış ve ve bu sırlı dua ile ilgili eserler yazmışlardır. Sırlara vakıf olan bu alimlerin ittifak ettikleri üzere, bu duanın içinde Allah’ın en büyük İsm-i Azâm’ının bulunduğu muhakkaktır.

Celcelutiye,dünya ve ahirette faydalı olacak cennet hazinesi olan, bilgelik ve şifanın kaynağıdır.

İsm-i A'zam'ı, kasem ve vefki, Muhammed(sav) efendimiz'e Cibrîl-i Emîn ile beraber semadan bir hediye olarak indirilmiştir.

Hazreti Ali Efendimiz tarafından, nazmedildiği bildirilen Celcelutiyye duasının birçok havassı olduğu İmam-ı Bûnî, İmam-i Gazali ve diğer büyük alimler tarafından nakledilmiştir.

Hatta bu duanın içinde İsm-i Azam duası bulunduğu ve Cibril-i Emin vasıtasıyla Allah Resulüne indirildiği, Kainatın Efendisinden gelen haberler arasındadır.

Şeyh Ahmed-i Bûni Hazretleri "Ancak Hak ehli olanlara, bu duanın ve vefkinin bereketleriyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çıkmaktadır. Bu duayı öğrenip de kadrini ve kıymetini bilmeyenlere yazıklar olsun."

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz...



Hurufu Mukatta

Hurufu Mukatta, kesilmiş ve ayrılmış anlamına gelen bir tamlamadır. Kuran-ı Kerim’de toplam 29 surenin başında Huruf-u mukattaa (Arapça: الحروف المقطّعة) olarak bilinen ve isimleri ile telaffuz edilen harfler yer alır.



Hurûf-ı mukattaa Arap alfabesindeki on dört harften (ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى) teşekkül etmiş olup bunların üçü tek, dördü iki, üçü üç, ikisi dört, ikisi de beş harflidir. Tekrarlarıyla birlikte yirmi dokuz ünite oluşturan hurûf-ı mukattaa, ikisi Medenî olmak üzere yirmi dokuz sûrenin başında yer alır.