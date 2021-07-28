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Amazonit ve Opal Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Küpe

Ürün Kodu : KG0958
Öne Çıkan Bilgiler
Amazonit ve Opal Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Küpe. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
7.227,00 TL
Havale Fiyatı : 6.865,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0958
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Amazonit ve Opal
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

OPAL Doğal Taşının Faydaları
FİZİKSEL ETKİLERİ
  • Böbrek ve kan hastalıkları için yararlıdır.
  • Ateş opali cinsel organlara uygulanarak üretkenlik arttırabilir.
  • Karaciğeri güçlendirir, hepatite karşı korur.
  • Alkol kullanımından doğan karaciğer rahatsızlıklarında faydalı olur.
  • Hormonal dengesizlikten kaynaklanan kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Göz sağlığını korur, görme yeteneğini arttırır,göz hastalıklarına tedavisinde yardımcı olur. 
RUHSAL ETKİLERİ
Önsezi yeteneğini güçlendirir. Öfke ve kızgınlığı yok eder. Kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Kişiye, kendini ifade edebilmesi için gereksinim duyduğu içsel gücü ve yürekliliği sağlar. Opal Taşı Kişiyi, özgürlüğünü kısıtlayan yanlış inançlarından kurtarır.Özgürlük ve bağımsızlık taşıdır,kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Güven veren ve negatif duyguları emen bir taştır.

Amazonit Taşının Faydaları

  • Amazonit taşı stres önleyen özelliği ile bilinmektedir.
  • Kalp, kaslar ve sinir sistemini güçlendirici özelliği bulunmaktadır.
  • Negatif enerjinin olumsuz etkilerini yok eder.
  • Ani sinirlenme, şiddetlenme gibi durumlarda sakinleştirici etkisi bulunmaktadır.
  • Kalsiyum eksikliği konusunda onarıcı ve yardımcıdır.
  • Sosyalleşme, iletişim kurma, aktif görevler üstlenme gibi cesaretlendirici yararları vardır.
  • Özgüveni artırır.
  • Sinir sistemini rahatlatıcı, sakinleştirici faydaları vardır.
  • Doğum esnasında güç ve cesaret verir. Böylece doğumu kolaylaştırır.
  • Çakraları açar, özellikle de kalp ve boğaz çakralarını açarak olumlu etki yaratır.
  • Olumsuz düşünceleri olumluya çevirir.
  • İyileştirme etkisi yüksektir.
  • Radyasyonu emerek, elektromanyetik kirlenmeyi temizler.
  • Fiziksel ve ruhsal olumsuzluklarda destekleyicidir.
  • Travmaları, yaralanma gibi kazaların oluşturduğu zedelenmeleri iyileştirerek hücrelerin kendini hızlı bir şekilde yenilemesine yardımcı olur.
  • Kasılmaları ve kas spazmlarını büyük ölçüde hafifletir.
  • Cinsel arzuyu artırma özelliği bulunmaktadır.
  • Nazara karşı iyi geldiği asırlar boyunca bilinmekte ve bu inanış günümüze kadar gelmektedir.
  • Spinel taşı gibi unutkanlığa iyi gelir. Yani zihni dinç tutacağından unutkanlık en aza inmektedir.
  • Dayanma gücünü artırır, ağrı ve acıları en aza indirir.
  • Sağlıklı düşünme, kendine güvenme ve beraberinde cesaret kazandıran özelliği bulunmaktadır.
  • Otokontrol sağlama konusunda etkilidir.
Ürün Etiketleri
bayan küpe
özel tasarim küpe
amazonit doğal taş
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