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|Stok Kodu:
|OSM1442
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|8*8 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yeşil Akik Taşı
|Ağırlık:
|29 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Akik Taşı Tesbihler
Akik Taşı Tesbihler, sizler için özel olarak tasarlayıp el işçiliği ile %100 doğal ürettiğimiz tesbih modelleridir. Erkeklerin hayra kaldığı ve tesbih koleksiyonlarına farklı bir boyut kazandıran modeller arasından sizler de tercihinizi hemen kendiniz ya da babanız, eşiniz ve ağabeyiniz gibi değer verdiğiniz erkekler için yapabilirsiniz.
Akik Taşının Tesbihler Sağlığa Faydalı Ürünlerdir
Vücuttaki gerginlik ve stresi alan akik taşı ile üretilen akik taşı tesbihler, kullanım sırasında sinir ve stresinizi azalarak üzerinizdeki gerginliği ve negatif enerjiyi alır. Bu tesbihler sürekli elde kullanıma uygun olduğundan her kullandığınızda kendinizi daha enerjik ve pozitif hissedebilirsiniz. Dolayısıyla da bu modeller, estetik değerinin yanı sıra ruha iyi gelen modellerdir.