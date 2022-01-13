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Yeşil Akik Doğal Taşlı Kişiye Özel Harf Gümüş Püsküllü Tesbih

Ürün Kodu : OSM1442
Öne Çıkan Bilgiler
Vücuttaki gerginlik ve stresi alan akik taşı ile üretilen akik taşı tesbihler, kullanım sırasında sinir ve stresinizi azalarak üzerinizdeki gerginliği ve negatif enerjiyi alır. En güzel Yeşilk akik tesbihler Osmanlı  Pazar'da.
Hediyesi :
4.079,00 TL
Havale Fiyatı : 3.875,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1442
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Yeşil Akik Taşı
Ağırlık:29 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:




Akik Taşı Tesbihler

Akik Taşı Tesbihler, sizler için özel olarak tasarlayıp el işçiliği ile %100 doğal ürettiğimiz tesbih modelleridir. Erkeklerin hayra kaldığı ve tesbih koleksiyonlarına farklı bir boyut kazandıran modeller arasından sizler de tercihinizi hemen kendiniz ya da babanız, eşiniz ve ağabeyiniz gibi değer verdiğiniz erkekler için yapabilirsiniz.

Akik Taşının Tesbihler Sağlığa Faydalı Ürünlerdir

Vücuttaki gerginlik ve stresi alan akik taşı ile üretilen akik taşı tesbihler, kullanım sırasında sinir ve stresinizi azalarak üzerinizdeki gerginliği ve negatif enerjiyi alır. Bu tesbihler sürekli elde kullanıma uygun olduğundan her kullandığınızda kendinizi daha enerjik ve pozitif hissedebilirsiniz. Dolayısıyla da bu modeller, estetik değerinin yanı sıra ruha iyi gelen modellerdir.

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