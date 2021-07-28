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|Stok Kodu:
|YAT001
|Metaryel:
|Yemen Akik ve 925 Ayar Gümüş
|Kullanılan TAŞ:
|%100 Orjinal Yemen Akiği
|Ağırlık:
|34,4 GR (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Kure Kesim
|Tane Kalınlığı:
|8mm (Uzunluk ) x 8mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|28 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|Hazır TEK ÜRÜN !
|Özellikler:
Orijinal Yemen Akik’in büyüsü, özel radyum kaplama Gümüşün asaleti ile birleşiyor… Bu tesbihin ellerinizden ruhunuza verdiği huzurdan vazgeçemeyeceksiniz…