Orijinal Yemen Akik taneleri radyum kaplama duraklarla ayrılmış, Osmanlı Tuğralı radyum kaplama Gümüş İmame ve püskül takımıyla tamamlanmış bu Tesbihl e kendinizi iyi hissedeceksiniz…

Taşların Şahı , Ölümsüz Taş , ve Yemen Taşı adlarıyla anılan Akik taşı eski çağlardan beri süs eşyaları ve takılarda kullanılmasının yanında olumsuz enerjilere karşı koruyucu kalkan olarak da kullanılmıştır. Orijinal Yemen Akik taşının insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Kişiye verdiği yüksek enerjisiyle sıkıntılı ve kötü hissedilen zamanlarda hayata ve olaylara daha pozitif bakmayı sağlar. Dışardan gelen olumsuz enerjilerden kolay etkilenen kişilerde Akik Taşı iyi bir koruyucudur. Akik için iyi bir terapi aracı denilebilmektedir. Ayrıca Akik taşının özellikle erkekler üzerinde cinselliği artırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Gelişim çağında olan çocuklar için kemik ve dişlerin gelişinde olumlu etkendir. Yine bu taşın, tembellik giderici bir özelliği de bulunmaktadır. Akik taşı heyecanı yatıştırıcı bir özelliğe sahip olmasının yanında cesaret de vermektedir. Ayrıca uykusuzluğa, korkaklığa, karabasana , ve hatta metabolizmanın düzgün çalışmasına faydası olduğu da bilinen faydaları arasındadır