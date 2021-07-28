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%100 Orjinal Yemen Akiği 925 Ayar Osmanlı Tuğralı Gümüş Püsküllü Tesbih

Ürün Kodu : YAT001
Öne Çıkan Bilgiler
Orijinal Yemen Akik taneleri radyum kaplama duraklarla ayrılmış Osmanlı Tuğralı radyum kaplama Gümüş İmame ve püskül takımıyla tamamlanmış bu Tesbihle kendinizi iyi hissedeceksiniz
Hediyesi :
8.666,00 TL
Havale Fiyatı : 8.232,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:YAT001
Metaryel:Yemen Akik ve 925 Ayar Gümüş
Kullanılan TAŞ:%100 Orjinal Yemen Akiği

Ağırlık:34,4 GR (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Kure Kesim
Tane Kalınlığı:8mm (Uzunluk ) x 8mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:28 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:Hazır TEK ÜRÜN !

Özellikler:
 Orijinal Yemen Akik’in büyüsü, özel radyum kaplama Gümüşün asaleti ile birleşiyor… Bu tesbihin ellerinizden ruhunuza verdiği huzurdan vazgeçemeyeceksiniz…
Orijinal Yemen Akik taneleri radyum kaplama duraklarla ayrılmış, Osmanlı Tuğralı radyum kaplama Gümüş İmame ve püskül takımıyla tamamlanmış bu Tesbihle kendinizi iyi hissedeceksiniz…
      Taşların Şahı, Ölümsüz Taş, ve Yemen Taşı adlarıyla anılan Akik taşı eski çağlardan beri süs eşyaları ve takılarda kullanılmasının yanında olumsuz enerjilere karşı koruyucu kalkan olarak da kullanılmıştır. Orijinal Yemen Akik taşının insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Kişiye verdiği yüksek enerjisiyle sıkıntılı ve kötü hissedilen zamanlarda hayata ve olaylara daha pozitif bakmayı sağlar. Dışardan gelen olumsuz enerjilerden kolay etkilenen kişilerde Akik Taşı iyi bir koruyucudur. Akik için iyi bir terapi aracı denilebilmektedir. Ayrıca Akik taşının özellikle erkekler üzerinde cinselliği artırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Gelişim çağında olan çocuklar için kemik ve dişlerin gelişinde olumlu etkendir. Yine bu taşın, tembellik giderici bir özelliği de bulunmaktadır. Akik taşı heyecanı yatıştırıcı bir özelliğe sahip olmasının yanında cesaret de vermektedir. Ayrıca uykusuzluğa, korkaklığa, karabasana, ve hatta metabolizmanın düzgün çalışmasına faydası olduğu da bilinen faydaları arasındadır
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