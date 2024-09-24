Stok Kodu: OSM1821 Metaryel: 14 Ayar Altın Boyut: 27*17 mm Kullanılan TAŞ: Rutil Kuvars Taşı Ağırlık: 20 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Rutil Kuvars Taşı

Rutil Kuvars Taşı, tüm enerjileri üzerinde barındıran ve size birçok fayda sağlayacak ender doğal taşların başında gelir. Enerjisi yüksek olduğundan aynı zamanda iyileştirici gücü de yüksek olan bir taştır. Doğada renksiz olabildiği gibi aynı zamanda kızıl kahve renklerinde de bulunabilen doğal taştır. Ancak üzerindeki kızıl ya da siyah iplik şeklindeki ince çizgileri rutil kuvarsın en kendisine özgü özellikleri arasında yer alır.

Kuvars grubu doğal taşlar arasında yer alır. Kristal yapıya sahip olmakla birlikte üzerinde bulunan ince çizgileri ile kendisine has bir görüntüye sahip olduğundan diğer kuvars taşlarından oldukça farklıdır. Sitemizde bu kategori içerisinde %100 doğal rutil kuvars taşı ile üretilmiş kolye, küpe ve yüzük modelleri vardır. Sizler de bu modellere göz atarak hem şık hem de sağlıklı tercihler yapabilirsiniz.

Rutil Kuvars Taşı Özellikleri

Doğada saf beyaz hali ile bulunan rutil kuvars taşı; aynı zamanda gri, sarı, kül rengi, mor, kahverengi ve pembe renklerinde de bulunabilmektedir. Doğada rahatlıkla bulunabilen ve bu nedenle de takı, aksesuar ve süs eşyalarında sıklıkla tercih edilen doğal taşlardan birisidir.

Ruhsal huzur veren rutil kuvars, aynı zamanda aşk ve yaşam sevinci gibi duyguları körükleyen ve size yaşam sevinci veren nadide taşlar arasında yer alır. Cinsel gücü sembolize etmekle birlikte aynı zamanda parazitleri vücuttan uzaklaştırmada, hücre yenilemede ve solunum yolu hastalıklarını tedavi etmede etkilidir.