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Blue Topaz Taşı 14 Ayar Beyaz Altın Yüzük

Ürün Kodu : OSM1797
Öne Çıkan Bilgiler
Bu göz alıcı yüzük, canlı mavi topaz taşıyla süslenmiş ve 14 Ayar beyaz altından özenle üretilmiştir. Mavi topazın berrak ve ışıltılı tonları, yüzüğe zarif bir şıklık katıyor
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
152.950,00 TL
Havale Fiyatı : 145.302,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1797
Metaryel:14 Ayar Beyaz Altın
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:

Mavi Topaz Taşı

Ağırlık:18,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Mavi topaz taşı, doğal kristal yapısında olan bir mineraldir ve genellikle çok güzel bir mavi renge sahiptir.

Mavi topaz taşı, birçok faydası ve özelliği ile bilinir. Aşağıda mavi topaz taşının özellikleri ve faydaları açıklanmıştır:

Özellikleri:

Mavi topaz, renkli bir kuvars mineralidir ve dünya genelinde birçok yerde bulunur.
Renkleri genellikle berrak mavi, hafif yeşilimsi mavi veya açık mavi tonlarında olabilir.
Doğal olarak bulunabilen mavi topaz taşı nadirdir, ancak daha yaygın olarak ısıl işlem görmüş veya radyasyona maruz bırakılmış beyaz topaz taşının renginin değiştirilmesiyle elde edilir.
Faydaları:

Mavi topaz, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve stresi azaltabilir.
Yaratıcılığı ve kendine güveni artırabilir.
İletişimi kolaylaştırır ve ifade edilmesi zor duyguların ifadesine yardımcı olur.
Zihni açar ve zihinsel netliği artırabilir.
Mavi topaz, fiziksel iyileşme süreçlerini destekleyebilir ve boğaz, tiroid ve beyin gibi organları güçlendirebilir.

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