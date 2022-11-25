Stok Kodu: OSM1627 Metaryel: 14 Ayar Beyaz Altın Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Mavi Topaz Taşı Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Mavi topaz taşı, doğal kristal yapısında olan bir mineraldir ve genellikle çok güzel bir mavi renge sahiptir.



Mavi topaz taşı, birçok faydası ve özelliği ile bilinir. Aşağıda mavi topaz taşının özellikleri ve faydaları açıklanmıştır:



Özellikleri:



Mavi topaz, renkli bir kuvars mineralidir ve dünya genelinde birçok yerde bulunur.

Renkleri genellikle berrak mavi, hafif yeşilimsi mavi veya açık mavi tonlarında olabilir.

Doğal olarak bulunabilen mavi topaz taşı nadirdir, ancak daha yaygın olarak ısıl işlem görmüş veya radyasyona maruz bırakılmış beyaz topaz taşının renginin değiştirilmesiyle elde edilir.

Faydaları:



Mavi topaz, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve stresi azaltabilir.

Yaratıcılığı ve kendine güveni artırabilir.

İletişimi kolaylaştırır ve ifade edilmesi zor duyguların ifadesine yardımcı olur.

Zihni açar ve zihinsel netliği artırabilir.

Mavi topaz, fiziksel iyileşme süreçlerini destekleyebilir ve boğaz, tiroid ve beyin gibi organları güçlendirebilir.

