Stok Kodu: OSM1626 Metaryel: 14 Ayar Beyaz Altın Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Mavi Topaz Taşı Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Mavi topaz



terimi genellikle, silikat minerali olan topaz'ın doğal veya işlenmiş bir çeşidini tanımlamak için kullanılır.



Mavi topaz, renkli taşlar arasında oldukça popülerdir ve zengin bir mavi rengiyle karakterizedir. Bu renk, genellikle taşın kristal yapısındaki demir ve titanyum gibi elementlerin varlığından kaynaklanır.



Mavi topaz, doğada nadiren bulunur ve genellikle Brezilya, Sri Lanka, Nijerya, Pakistan ve Meksika gibi yerlerde bulunur. Yüksek kaliteli mavi topazlar, mücevherat ve dekoratif amaçlar için kullanılır.







Mavi topaz taşı birçok faydası ve özelliği olan değerli bir taştır. Bazıları şunlardır:



Stres azaltma: Mavi topaz, sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, anksiyete veya depresyon gibi duygusal durumları yönetmek için kullanılabilir.



Yaratıcılığı artırma: Mavi topaz, yaratıcılığı ve hayal gücünü artırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, sanatçılar veya yaratıcı mesleklerle uğraşanlar için faydalı olabilir.



İletişimi kolaylaştırma: Mavi topaz, iletişim yeteneğini artırmaya yardımcı olabilir. Özellikle konuşma yapmakta zorlanan kişiler veya sosyal fobi gibi durumlarla karşılaşanlar için faydalı olabilir.



Konsantrasyonu artırma: Mavi topaz, zihinsel odaklanma ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, öğrenme veya işte konsantre olmak için kullanılabilir.



Bedensel iyileşmeyi destekleme: Mavi topaz, ağrı ve şişkinliği azaltmaya ve vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını artırmaya ve hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırmaya da yardımcı olabilir.



Mavi topaz taşı, özellikle Terazi burcu için uygun kabul edilir. Ancak, diğer burçlar da mavi topazdan faydalanabilirler. Bunlar arasında Başak, Yay, Kova ve Balık burçları yer alır.

